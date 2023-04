Testigos alertaron a Emergencias de que estaban viendo a varios hombres, en grupo, deambular por la carretera, con el consiguiente peligro que entrañaba para ellos y para los conductores. En concreto, los varones estaban por la zona del puente de la autovía que pasa por la RM-12, hacia Los Belones, en Cartagena.

Al lugar se movilizaron miembros de Cruz Roja, oenegé que presta la primera atención sobre el terreno a los recién llegados. Asimismo, se dio aviso a la Guardia Civil.

Desde este Cuerpo confirmaron que se localizó e interceptó a quince hombres, todos de origen africano, que habrían llegado en patera desde las costas argelinas a la Región. En concreto, la barcaza habría alcanzado la zona de Calblanque.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no descartan que en la embarcación pudiesen viajar más personas que hubiesen podido escaquearse. Tampoco se descarta que, con el buen tiempo, prosiga el goteo de pateras.

Tras ser interceptados y atendidos por la organización humanitaria, los migrantes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, ya que es el cuerpo que tiene en exclusiva las competencias en Extranjería. La Policía tiene la orden de trasladar a los extranjeros al Centro de Acogida Temporal de Inmigrantes (CATE) de Cartagena, instalado de forma provisional en El Espalmador. Ahí estarán como mucho 72 horas.

Cabe recordar que no han cometido delito alguno, que solo han entrado en España de forma irregular, lo que sería una falta administrativa. La mayoría de los migrantes manifiestan su deseo de continuar su viaje hasta Francia.

A todos los migrantes que llegan a la Región en patera, y son interceptados, se les da la posibilidad de apuntarse al programa de acogida que tiene Migraciones. La mayoría de ellos acepta esta opción: cuando no había CATE y estaban en Escombreras, eran recogidos ahí por autobuses y luego repartidos por recursos de diferentes organizaciones humanitarias, tanto de la Región como de otras comunidades. Cuando las fronteras con Argelia no están abiertas, como ahora, ese país no acepta la devolución y los extranjeros quedan libres.

Casi 3.000 en 2022

Un total de 2.813 personas alcanzaron en patera el litoral de la Región de Murcia en 2022, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Las cifras suponen un descenso del 28,5% en las entradas irregulares por mar a la Comunidad, donde, en el conjunto de 2021, llegaron en barcaza un total de 3.932 inmigrantes.

Solo en el mes de diciembre de 2022 llegaron por mar a la Región 343 personas, frente a las 409 que desembarcaron en 2021, informaron desde el departamento que dirige Grande-Marlaska.