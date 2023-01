Un total de 2.813 personas alcanzaron en patera el litoral de la Región de Murcia en 2022, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Las cifras suponen un descenso del 28,5% en las entradas irregulares por mar a la Comunidad, donde, en el conjunto de 2021, llegaron en barcaza un total de 3.932 inmigrantes.

Solo en el mes de diciembre de 2022 llegaron por mar a la Región 343 personas, frente a las 409 que desembarcaron en 2021, informan desde el departamento que dirige Grande-Marlaska.

Los datos de la Región son similares a la media del país. En el conjunto de España, la inmigración irregular ha descendido un 25,6% en 2022, pasando de las 41.945 llegadas en 2021 a las 31.219 en 2022. Así lo refleja el último informe quincenal de inmigración irregular, actualizado a 31 de diciembre y publicado por el Ministerio del Interior.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez tienen claro que «el progresivo descenso de la inmigración irregular, que disminuye por segundo año consecutivo y por tercera vez en cuatro años, se apoya en la política migratoria impulsada por el Ministerio del Interior en este periodo, promoviendo la cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración y reforzando la lucha contra las mafias que trafican con personas».

«Esta doble estrategia permite evitar en origen cerca del 40 por ciento de las salidas hacia el territorio español», sostienen.

A todos los migrantes que llegan a la Región en patera, y son interceptados, se les da la posibilidad de apuntarse al programa de acogida que tiene Migraciones. La mayoría de ellos acepta esta opción: cuando no había CATE y estaban en Escombreras, eran recogidos ahí por autobuses y luego repartidos por recursos de diferentes organizaciones humanitarias, tanto de la Región como de otras comunidades. Cuando las fronteras con Argelia no están abiertas, como ahora, ese país no acepta la devolución y los extranjeros quedan libres.

Los inmigrantes que llegan en patera a la Región son custodiados por la Policía Nacional, cuerpo que tiene las competencias en Extranjería, durante un periodo máximo de 72 horas.

A partir de entonces, pueden moverse libremente: cabe recordar que no han cometido delito alguno, que solo han entrado en España de forma irregular, lo que sería una falta administrativa. La mayoría de los migrantes manifiestan su deseo de continuar su viaje hasta Francia.

Volviendo a los datos nacionales, «la reducción es más acusada en las entradas por vía marítima, que muestran una caída generalizada en las costas de la península, Ceuta, Islas Baleares y Canarias, tanto en el número de inmigrantes irregulares como en el de embarcaciones», detalla el Gobierno central, que añade que, en toda España, las llegadas por mar descienden en un 27,9 por ciento, lo que supone una reducción de 11.170 personas respecto del año anterior. En el caso de las embarcaciones, la cifra baja en 445, un 20,7 por ciento menos.

«El descenso más significativo en números totales se produce en las Islas Canarias, donde los inmigrantes irregulares se redujeron en 6.634, desde los 22.316 hasta los 15.682, una disminución del 29,7 por ciento respecto a 2021. En el caso de las embarcaciones, la caída es aún mayor, del 35,4 por ciento, 192 menos que en 2021», informa Interior.

Goteo de barcas por el buen tiempo

Cuatro fueron las pateras interceptadas durante la jornada de Año Nuevo en aguas de la Región, donde, según indicó la Delegación del Gobierno, arribaron 56 personas por mar, ya en 2023.

La primera de las embarcaciones era interceptada por Cruz Roja en aguas de Cartagena. A bordo se hallaban 13 varones adultos, que fueron atendidos por Cruz roja y custodiados por la Policía Nacional en Cartagena.

Asimismo, en Águilas se localizó a 15 migrante de una patera que había llegado a San Juan de los Terreros, que, aunque pertenece a Almería, es playa fronteriza con la Región. La tercera fue interceptada en Isla del Fraile, también en Águilas, con 16 personas, 14 de ellos varones, una mujer y un menor, todos en buen estado de salud. La cuarta embarcación, en la que iban a bordo un total de 12 migrantes, fue interceptada a 15 millas al este del Monte de las Cenizas, en Cartagena.

En cuanto al motivo de este goteo de barcazas por Navidad, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado apuntan a la buena mar, que propició que las barcazas saliesen de África, así como a la proliferación de ‘taxis patera’.

El problema con estas lanchas tipo zódiac es que van tan rápido que es bastante difícil interceptarlas. Desempeña un papel clave el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), para detectar a larga distancia las embarcaciones que se aproximen al litoral. No obstante, la Policía no descarta que hayan llegado en ‘taxi’ más migrantes de los contabilizados.