María Isabel Sánchez, lorquina de 36 años, ingresó hace un mes en la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca embarazada de 31 semanas al agravarse su situación tras haberse contagiado de covid. Su salud empeoró en pocos días, lo que llevó a los profesionales sanitarios a practicarle una cesárea de urgencia debido a complicaciones respiratorias.

Un mes después María Isabel ha podido conocer a su hijo Pablo, ya que ambos han permanecido todo este tiempo en la UCI. Ella en la del pabellón general de la Arrixaca y él en la UCI Neonatal del Materno-Infantil. Sólo unos metros los separaban, pero hasta ahora no había podido cogerlo en brazos, verle la cara o darle un simple beso.

Fue este miércoles cuando por fin pudo conocerlo, un momento que ha estado esperando con una gran incertidumbre. «Lo he pasado muy mal por no poder verlo, ya que sólo tenía la información que me iban dando y eso es muy duro», explica esta paciente a LAOPINIÓN durante el segundo encuentro con su hijo en Neonatología, este jueves.

La covid le ha pasado factura, se encuentra muy floja después de 27 días en la UCI y tras haberse sometido a varias operaciones, apenas le sale la voz debido a la traqueotomía a la que fue sometida para que pudiera respirar, pero bajo la mascarilla se le dibuja una sonrisa cada vez que mira a su hijo.

María Isabel Sánchez no está vacunada contra la covid, dice que por sensibilidad química, pero recuerda el miedo con el que llegó al hospital.

«En el embarazo llevé mucho cuidado, apenas salía de casa, sólo para las revisiones del ginecólogo o la matrona, pero un día empecé a tener fiebre» y su estado empeoró muy rápido tras dar positivo en covid, por lo que fue trasladada a la Arrixaca desde el Hospital Rafael Méndez de Lorca.

«Llegué con mucho miedo, no sabía lo que iba a pasar conmigo o con mi hijo, pero sabía que en la Arrixaca estaríamos bien atendido porque tienen UCI de Neonatos», afirma esta lorquina.

Ella no recuerda la cesárea ni muchos de los días que ha pasado en la UCI, ya que la mayor parte del tiempo no ha estado consciente y en varios momentos se llegó a temer por su vida, tal y como indican los propios sanitarios.

«Sé que he estado muy mal, aún me falta mucha recuperación, pero se lo agradezco mucho a los doctores», dice con apenas un hilo de voz.

En este tiempo su marido ha sido el que ha estado haciendo el método piel con piel con el bebé en la UCI Neonatal, donde están alimentando al pequeño con la leche donada al Banco de Leche Materna de la Arrixaca. Las supervisoras explican que ha tolerado muy bien la leche, no ha vomitado ni una sola vez, pero no le podrán dar el alta hasta dentro de 3 semanas, ya que tiene que hacer peso y aprender a succionar solo.

María Isabel Sánchez insiste en que «estaba deseando abrazarlo» y su meta en estos momentos es poder salir con el alta los dos de la Arrixaca para que su hijo de 5 años, Andrés, pueda conocer a su hermano. También tiene palabras de agradecimiento para su marido y para su madre, quienes han estado junto a ella todo este tiempo en un momento «muy duro», como recuerda.