El famoso show de televisión 'El Hormiguero' se ha detenido en seco para tratar un tema muy delicado. El programa se ha convertido en uno de los pesos pesados de la parrilla gracias al importante volumen de audiencia que mueve y a la importancia de los invitados a los que lleva con más de 18 temporadas en Antena.

El clima de celebración y buen rollo que caracteriza a este espacio se ha visto interrumpido recientemente por la historia de Juan Herrera, el guionista original de 'El Hormiguero' que ha revelado públicamente su lucha contra el cáncer en los últimos cinco años en una entrevista en el programa de la Cadena Ser 'Transmite'.

En palabras del propio Herrera, "Tuve la inmensa suerte de que un humorista, cómo no, me hizo el regalo de meterme en un experimento y gracias a la inmunoterapia ya llevo cinco años dando guerra y haciendo el gamba, porque inicialmente me dieron seis meses de vida".

Esta revelación, emitida durante el directo de 'El Hormiguero, ha dejado en shock a toda la audiencia y a los colaboradores y además ha evidenciado la sensibilidad y responsabilidad social con la que se trabaja en la casa.

La revelación de Herrera no solo ha impactado a los seguidores del programa, sino que también arrojó luz sobre la importancia de 'El Hormiguero' como algo más que simplemente un programa de entretenimiento: detrás de las risas y las bromas, hay historias humanas, luchas y triunfos que resuenan con la audiencia.

El éxito de 'El Hormiguero' radica en su capacidad para mezclar entretenimiento con educación y reflexión. Juan Herrera, en su entrevista, destacó el poder del humor como una herramienta para enfrentar la adversidad, citando a Freud al decir: "El humor es una manera de ahorrar sufrimiento". Esta filosofía se ha reflejado en el propio programa, que a menudo aborda temas importantes de una manera accesible y divertida.

Además, Herrera no solo contribuyó a la creación del programa, sino que también fue fundamental en la ideación de proyectos como 'Humor Amarillo', que trajo un nuevo tipo de entretenimiento a la televisión española. Su creatividad y visión han dejado una huella en el panorama televisivo español que jamás podrá ser borrada.