"Hay que incrementar la influencia del Colegio en las instituciones donde se elaboran las leyes"

«Creo que quería ser abogada desde antes de nacer; siempre me ha gustado ayudar y defender a los demás», afirma a La Opinión la letrada Maravillas Hernández López (Cehegín, 1967). Con más de dos décadas de trayectoria en la Junta de Gobierno del ICAMUR, primero como diputada y ahora como vicedecana, pone este sábado sobre la mesa un proyecto basado «en la experiencia, en la innovación y en la ilusión», arropada por un equipo «diferente, renovado y plural que representa todas las sensibilidades de la abogacía», recalca.

¿Cuál es la situación de la abogacía murciana en la actualidad?

Nos enfrentamos a muchas dificultades, como los problemas en el turno de oficio y las pensiones de jubilación. Si bien no son los únicos. El inicio profesional de los letrados es duro económicamente, por ello hay que ayudarles. También se ha de trabajar en la modernización del Colegio y medidas de protección para sus miembros, así como de conciliación profesional plena y en igualdad con el resto de operadores jurídicos, como nuestra propuesta de ‘vacaciones LexNET’. Y hemos de afrontar la dignificación de la profesión, conseguir entre todos que la abogacía se sitúe en el lugar que le corresponde.

¿A qué retos se enfrenta la institución colegial?

Somos el octavo Colegio de Abogados de España. Hay que incrementar su influencia y explicar en las instituciones donde se elaboran las leyes las dificultades del oficio y darles solución. Y, desde luego, hay que proteger a los colegiados y fomentar la unidad para que nuestras reivindicaciones sean fuertes y eficaces. Hasta ahora la gestión ha sido muy positiva, he formado parte de diversas juntas de gobierno con maravillosas personas que se han dejado la familia y el despacho para trabajar por los compañeros. Si las urnas me dan la confianza, seguiremos mejorando aún más si cabe.

¿Cuál es la primera medida que implantará si sale elegida decana?

Pues… ¡todas! No hay que centrarse en una. Desde el primer minuto, trabajaremos en todos los frentes. Somos un equipo muy completo y plural, que nos hemos unido precisamente para eso: todo el abanico de medidas que incorpora nuestro proyecto vamos a intentar ponerlas en marcha de manera ágil y rápida a la vez trabajando todos a una.

Ha mencionado antes la dureza de los inicios... La precariedad es una constante entre quienes tratan de hacerse un hueco en el oficio. ¿Qué propone en ese sentido?

Facilitar las condiciones profesionales y económicas manteniendo las reducciones de la cuota, aunque también queremos fomentar la gratuidad en la formación, incluyendo todos los cursos de acceso para los distintos turnos de oficio, además de otras medidas específicas. También que las dudas y los problemas a los que se enfrenten quienes comienzan puedan ser sobrellevados con la ayuda del Colegio.

¿El turno de oficio es el ‘caballo de batalla’ de esta campaña electoral?

El turno de oficio tiene problemas endémicos. Entre otros, los módulos retributivos son injustos al no estar actualizados, y existe desigualdad con aquellas autonomías con las competencias de Justicia transferidas, donde se llega a cobrar tres veces más. Llevamos años de lucha, no es algo que haya surgido ahora. Eso sí, tengo la sensación de que se está usando con fines electoralistas, y la dignificación del turno de oficio pasa por la unidad. Es un problema importante, pero no el único.

Ha realizado una campaña más discreta que la de su oponente para estos comicios. ¿Piensa que puede jugar en contra de su candidatura?

No. Nosotros nos hemos mostrado como somos y lo hemos hecho de una forma prudente y responsable, sin cansar e intentando trasladar los fundamentos de nuestro programa y la ilusión que atesoramos por ayudar y mejorar la situación de los colegiados.

Este sábado puede convertirse en la primera mujer en liderar el Colegio de Abogados de Murcia...

Es verdad. Y se rompería una tradición que es respetable, pero no inmovilista. ¿Por qué no una mujer decana? Estoy por la igualdad, pero creo que por encima del género está el talento. Aun así, en nuestro programa llevamos iniciativas referentes a igualdad. Y somos cada vez más mujeres abogadas y magistradas; en las juras del Colegio suele haber más que hombres. Y aunque hay muchas cosas que superar, se irán solucionando poco a poco. Siempre hay que avanzar y mejorar.