La Región de Murcia, a la cola de España en el uso del transporte público

El transporte público es una de la grandes asignaturas pendientes de la Región de Murcia. Su uso sigue estando muy por debajo de la media española y del que le correspondería por su población. Así se puso de manifiesto en la IX Jornada de Movilidad y Seguridad Civil, organizada por el Grado de Ingeniería Civil de la UCAM, en la que se aportaron algunos datos que refrendan este déficit.

Según el vicedecano del Grado de Ingeniería Civil de la UCAM, Pedro de los Santos Jiménez, los desplazamientos en transporte público en Murcia representan sólo el 4 por ciento de todos los que se hacen; «estamos a la zaga, los últimos de España». Cada murciano, sostiene, hace una media de 36 viajes al año en transporte público, muy lejos de ciudades como Madrid con 240, Barcelona con 190, Valencia con 104 o Alicante con 70.

Según el vicedecano, la situación no ha hecho más que empeorar en los últimos dos años, a pesar del aumento de la población. «La ciudad de Murcia, por ejemplo, ha pasado de los 360.000 a 460.000 habitantes en los últimos 20 años», destaca De los Santos, que añade que si ya la Región se encuentra muy lejos de la media española, todavía lo está más de las recomendaciones de las directivas comunitarias que indican que el uso del transporte público debería llegar al menos a un tercio del total de desplazamientos.

«Es decir, que deberíamos aspirar a un 33 por ciento, algo a lo que sólo se acerca Madrid, que dispone de unas maravillosas líneas de Cercanías y de Metro y a nadie se le ocurre ir de Leganés, Getafe, Pinto o Valdemoro al centro de la capital en coche», señala De los Santos, que no duda en culpar del déficit del uso en la Región, entre otras cosas, a una red de transporte público por autobús que no es ágil y al bloqueo que existe para aprovechar y ampliar otros modos de transporte muy demandados como el tranvía de Murcia, que lleva esperando ocho años su llegada hasta el barrio del Carmen, por no hablar de su natural extensión hacia El Palmar, Alcantarilla o Molina de Segura.

Aunque las pobres cifras de movilidad en el sistema público de transporte son similares en toda la Región, las grandes urbes como Murcia, Cartagena, Lorca o Molina aglutinan las mayores necesidades.

Para el vicedecano, además de aumentar las líneas, las frecuencias y la conexiones directas, una de las claves para frenar esta inercia es la coordinación, por ejemplo, entre el Ayuntamiento de Murcia, que gestiona ciertas líneas municipales, y la Comunidad, que gestiona otras de carácter autonómico en el Área Metropolitana. «Si no existe esa coordinación, se genera un caos, como el que se ha venido produciendo en los últimos años, aunque, teniendo a ambos gobiernos ahora con el mismo color político, es de prever que esta situación se enderezca progresivamente», apunta el vicedecano, que considera fundamental que la construcción del Plan Metropolitano de Transporte de Murcia sea liderada «por los técnicos y no por la ideología política, porque de lo contrario, estaremos en las mismas».

Otras de las soluciones que el vicedecano de Ingeniería Civil pone sobre la mesa es la gratuidad del transporte público. Recuerda Pedro de los Santos que cuando se ha decretado esta gratuidad, por ejemplo durante las Fiestas de Primavera de Murcia, el transporte público se ha incrementado en un millón de nuevo viajeros. «En Europa es algo que está bastante extendido, en muchas ciudades de Alemania, Francia o Luxemburgo, y aquí en España hay algunos ejemplos significativos como Marbella y Torrevieja, eso sí, para las personas censadas en esos municipios».

Además de todas estas medidas, Pedro de los Santos reconoce que también se requiere promover una cultura del transporte público en detrimento del vehículo particular entre los ciudadanos. «Queremos llegar en coche hasta la puerta de nuestro trabajo y eso no es así», señala. Sin embargo advierte que tendencias como el decaimiento del pequeño comercio en el centro o en los barrios no ayuda. «Muchos se ven obligados a coger el coche para ir a comprar a una gran superficie que suele estar en las afueras; se han perdido hasta los cines», lamenta. En cualquier caso, insiste en que una red de transporte público efectivo podría subvertir esta situación.

La UCAM analizará la movilidad de los partidos de la Liga Endesa

El vicedecano Pedro de los Santos, junto a Roberto José Liñán, director de la Cátedra de Movilidad y Lina Gaviria, directora en la DGT. | UCAM / A.LORENTE

Durante la IX Jornada de Movilidad y Seguridad Vial, organizada por la Universidad Católica de Murcia, participó también el director de la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible, Roberto José Liñán, que anunció algunas novedades que va a impulsar su departamento. «Vamos a presentar varias novedades como el nuevo Curso de Experto Universitario en Movilidad y proyectos como el Plan Propio de Movilidad de la UCAM, que hemos realizado en estos últimos meses y también un proyecto muy interesante que será analizar la movilidad de un evento deportivo, como son los partidos de Liga Endesa del UCAM Murcia CB, algo pionero en la ACB». Por otro lado, señaló que también es inminente la presentación del Laboratorio de Movilidad de la Región de Murcia, que va a analizar los desplazamientos a partir de modelos de simulación. «Es uno de los primeros proyectos de este tipo en España promovido por una universidad», aseguró en su intervención.

La jornada, celebrada en la Sala Capitular del Monasterio de Los Jerónimos, fue un foro de encuentro para los actores involucrados en la planificación de los nuevos modelos de movilidad y seguridad vial y sirvió para compartir experiencias e inquietudes, perfeccionar el trabajo y ayudar en la mejora continua de los programas de diseño de políticas para conseguir entornos más sostenibles, seguros y amables en los diferentes entornos urbanos.

UPCT y Ayuntamiento de Cartagena se alían por el transporte sostenible

El Ayuntamiento de Cartagena creará una Cátedra con la Universidad Politécnica de Cartagena para mejorar los proyectos de movilidad en el municipio.

La Junta de Gobierno local, presidida por la alcaldesa, Noelia Arroyo, dio ayer el visto bueno a este proyecto. Esta no es la primera vez que Ayuntamiento y UPCT colaboran en materia de movilidad. Hace tres años el consistorio convocó una beca de iniciación a la investigación y el desarrollo tecnológico en la cátedra ‘Infraestructuras Municipales Ayuntamiento de Cartagena - UPCT’, con el objetivo de aportar la máxima seguridad e innovación al proyecto CartaGO! de movilidad. Precisamente, los objetivos en materia de movilidad del Ayuntamiento de Cartagena están definidos en el Plan de Movilidad Sostenible CartaGo! , que se está desarrollando desde hace tres años y que aún se sigue ejecutando para, entre otras cuestiones mejorar las infraestructuras y servicios para dar alternativas al coche.

La Cátedra está dotada con 36.000 euros, de los que 30.000 los aporta el Ayuntamiento y 6.000 la Universidad Politécnica. De este modo, el Ayuntamiento se apoyará en la institución docente e investigadora para buscar la máxima innovación en reforzar las alternativas de movilidad eficaces y respetuosas con el medio ambiente, que conecten mejor los barrios con el casco urbano, modernizar el transporte, proteger al peatón y promover el uso de la bicicleta, y que contribuyan a un desarrollo urbano sostenible y compatible con las necesidades futuras de la ciudad y sus habitantes. También asesorará técnicamente a la Mesa de la Movilidad de Cartagena.