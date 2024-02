Eso del ‘bullying’

Soy un superviviente de la EGB en un colegio de curas. Terminaban los años sesenta y la familia que podía mandaba a sus hijos a un colegio religioso. En aquel momento los Maristas del Malecón estaba considerado como el mejor colegio de Murcia, un internado donde los ricos de los pueblos enviaban a sus hijos, en parte para quitárselos de encima, en parte para intentar que los ‘hermanos’ sacaran algún partido de ellos.

Yo tuve la fortuna de acceder a sus aulas como alumno externo durante una década, años que fueron decisivos para el resto de mi vida.

En aquellos tiempos la vida no tenía nada que ver con lo que es hoy, y en un colegio religioso, mucho más. El orden y la disciplina eran incuestionables y para eso velaba un profesorado riguroso dispuesto a todo por mantenerla. El castigo físico era la tónica general, y raro era el día que los ‘curas’ no le cascaban a alguien. El miedo te acompañaba continuamente, de manera muy especial a los más débiles, hecho que aprovechaban tanto los profesores como los ‘abusones’ para someter a su voluntad a cualquier desgraciado que no les cayese en gracia.