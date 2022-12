Hoy más que nunca: a Madrid por Chinchilla

Me uno a la celebración a medias que Joaquín Contreras y la Plataforma Pro Soterramiento han expresado sobre la llegada de la Velocidad Alta ferroviaria a la ciudad de Murcia: no es este el tren que necesitaba la Región; para los vecinos/as del Altiplano, del Noroeste o incluso de Cieza, por ejemplo, sigue siendo más económico, rápido y con más posibilidades ir hasta Albacete para coger el AVE.

Efectivamente, si éste hubiera llegado por la línea Cartagena-Chinchilla-Albacete no solo habría más municipios beneficiados de esta nueva infraestructura, sino que las ventajas que aportaría serían mayores. Entre ellas modernizar y ampliar la red de cercanías y media distancia con doble vía electrificada en torno a un eje de comunicación histórico que reforzaría, de manera más eficaz, la cohesión del territorio regional. Piénsese que 4,8 millones de viajeros se movieron en ‘cercanías’ en 2008 y en 2019 todavía lo hicieron 3,3 millones, a pesar de contar con la peor red de cercanías del país en competencia con Extremadura. Piénsese también en las posibilidades de una red ferroviaria de media distancia con Murcia como epicentro que alcanzara hasta Valencia, Alicante, Albacete, Almería y Granada. Pero no, ni Valcárcel ni Bono ni Gallardón ni Zaplana ni Cascos pensaron en ello en 2001 o, simplemente, no les importó. Vertebración del territorio le llaman.

Los fastos inaugurales y propagandísticos de estos días no deben hacernos decaer en la reivindicación de esta línea ferroviaria, hoy a la baja en el tráfico de viajeros por las obras del AVE Murcia-Almería con el que comparte trayecto en sus kilómetros iniciales; circunstancia que podría haber tenido solución de haber trasladado la estación de salida a Nonduermas y mantenido el tren Alvia que entró en funcionamiento tras la finalización de las obras de la Variante de Camarillas reduciendo el tiempo del recorrido a tres horas y diez minutos, casi el mismo que el AVE por Alicante, con bastante menos inversión y retraso.

No obstante, la Comisión Europea incluyó en 2013 la línea Cartagena-Albacete dentro de la Red Transeuropea de Transporte como una línea a transformar en ferrocarril de Alta Velocidad y el Ministerio de Transporte ha manifestado en respuesta parlamentaria que el Gobierno de España apuesta por su modernización con duplicación de vía y su electrificación, en coherencia con lo recogido en el Reglamento que desarrolla la RTT.

Pujante siempre tuvo razón en esto.