Desmontan parte del plan de movilidad de Murcia para que las procesiones puedan pasar

El Ayuntamiento de Murcia se verá obligado a desmontar parte del plan de movilidad del casco urbano para que pasen las procesiones. El presidente del Cabildo, José Ignacio Sánchez Ballesta, explicó que cada cofradía pide las modificaciones puntuales en el mapa de la ciudad que necesita para que su desfile brille, y que «la Archicofradía de la Preciosísima Sangre ya ha solicitado que se quiten unos elementos del Puente de los Peligros», manifestó.

En concreto, en este puente se pusieron recientemente pivotes, para separar el carril bici del lugar de la calzada por el que circulan los coches. Algunos de los pivotes «son muy altos», comentó Sánchez Ballesta, que subrayó que cuenta con el compromiso del Consistorio: se retirarán los elementos que estorban.

Asimismo, el presidente del Cabildo apuntó que las cofradías gestionan estos asuntos directamente con el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, aunque la eliminación provisional del mobiliario urbano es competencia del edil de Movilidad, José Francisco Muñoz. Sánchez Ballesta también matizó que, además de pedirlo a los concejales, las cofradías solicitan por el Registro lo que necesitan.

"Realzando la belleza"

Desde el Consistorio, por su parte, afirmaron que «tal y como nos comprometimos con la Junta Municipal y la cofradía de la Sangre, con las que ya nos reunimos, las procesiones que la cofradía saca a la calle el Miércoles y Jueves Santo podrán hacer su recorrido sin problemas, realzando incluso la belleza de las mismas gracias a la puesta en valor del eje histórico y monumental que conforma el eje que une el Puente Viejo con la iglesia del Carmen».

Dado que ninguna procesión sube por la Gran Vía, no habrá conflictos con los elementos urbanos que no estaban en la pasada Semana Santa. Sí hay cortejos que cruzan la principal arteria de la ciudad, pero eso no afecta.

Un problema similar hay con el Entierro de la Sardina: tres semáforos de la ciudad estorban para que pase el grandioso desfile que la Agrupación Sardinera sacará a la calle el 6 de abril por la noche. Los sardineros y el Ayuntamiento ya hablaron de la opción de desmontar esos semáforos de forma puntual, para evitar así un cambio de recorrido de la procesión pagana, Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Itinerarios iguales

Volviendo a la Semana Santa, el presidente del Cabildo significó que no hay cambios en los itinerarios de las procesiones con respecto al año pasado. No obstante, todas las actividades que se desarrollen en Murcia referentes a la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo estarán recogidas en ‘El Cabildillo’, la guía que se presentará el próximo lunes, 11 de marzo, en el salón de actos que Cajamar tiene en la Plaza de Julián Romea.