Ganar 'Pasapalabra' no es una tarea sencilla. Pero de hacerlo hay doble premio. El primero es el económico, una jugosa cantidad tras completar el rosco que puede llegar a superar el millón de euros o incluso a sobrepasarlo como es el caso de Rafa Castaño, tras gana 2,2 millones de euros. El siguiente es el convertirse en historia de la televisión.

Las conquistas de los asturianos

El último ganador de "Pasapalabra", en su etapa en Telecinco, fue Fran González. En 2019 ganó 1.542.000 euros, que quiso guardar a buen recaudo para ayudar a su familia, en especial a sus hermanos y a sus padres.

Al principio tenía la intención de crear un proyecto junto a su padre dedicado a investigar en el ahorro gracias a la tecnología led, pero finalmente no pudo seguir adelante con ello. El concursante de Telecinco regresó a su pueblo entre aplausos.

Fran se ganó el respeto de la audiencia por su humildad y su sabiduría. Sus padres no podían estar más orgullosos de un licenciado en Biología que había decidido ir a la televisión después de años preparando su paso por 'Pasapalabra': se había visto todos los programas emitidos tanto en Antena 3 como en Telecinco y hasta se había estudiado las respuestas. Fran ya era famoso. La gente le paraba por la calle y él mismo, en agradecimiento a su pueblo, prometió que invitaría a todo el mundo a una merienda.

Otro ganador que pocos recuerdan es a José Manuel Lucia. Este paracaidista militar consiguió alzarse con el bote, de 396.000 euros y con 16 segundos de sobra.

Continúa la batalla

El anterior programa se despidió con un Moisés decepcionado tras su tropiezo en El Rosco. En esta ocasión, el riojano ha cargado pilas y ha superado la Silla Azul, conservando su puesto en Pasapalabra. Tanto Moisés como Óscar han ido muy parejos durante todo El Rosco. A lo largo del programa, los concursantes han acumulado un número muy similar de segundos, lo que ha desembocado en unas respuestas que se pisaban los talones.

Moisés ha terminado la primera vuelta con 21 aciertos y Óscar no ha tardado en hacer lo propio, aunque con dos menos. Parecían no despegarse hasta que Óscar ha cambiado el chip y ha decidido tirarse a la piscina. La jugada no le ha salido del todo bien y el madrileño ha terminado con 4 fallos. Las opciones de Moisés de llegar al bote se han abierto y el riojano se ha visto más cerca que nunca de los 1.720.000 euros.