Este jueves Ginés Ruiz Maciá ha asistido a su último pleno en el Ayuntamiento de Murcia como concejal y portavoz de Podemos. 'Gino' anunció este miércoles, tal y como adelantó La Opinión, su dimisión. Renunció al acta por desavenencias con la formación morada que venían de lejos. Aunque el golpe final fue el de las palabras pronunciadas por Elvira Medina, candidata a la Alcaldía, en el acto de Irene Montero.

"En el acto de presentación de las candidaturas municipales de Podemos se dijo directamente que mi forma de hacer política no representa a Podemos, que soy una muleta de otros partidos políticos", explicaba este miércoles el edil.

Abandona su silla en el consistorio -tampoco se mantendrá como concejal no adscrito- y también sale del partido, pero no sin antes responder a aquellas palabras de Medina: "Yo no voy a cambiar mi forma de hacer política porque la dirección regional me lo pida, ni porque alguien se quede a gusto en un mitin y busque un aplauso fácil que solo le ha reportado cinco minutos de gloria, pero que tiene consecuencias".

¿Quién ocupará su vacante por el momento?

En principio, debería ser el tercero de la lista. Sería Andrés Campoy, que curiosamente fue expulsado de Podemos en 2019 por 'estar del lado' de los errejonistas de Más País. Sin embargo, el hoy militante de Más Región ha confirmado a esta Redacción que no cogerá el acta. La cuarta es Isabel Andreo y, de tomar la misma decisión que Campoy, no daría tiempo a elegir a otra persona por la proximidad de las elecciones.

Algunas de las personas que comparten espacio con él en el pleno, como el alcalde José Antonio Serrano, le desearon los mejor: "Los murcianos perdemos un gran político, trabajador y honesto que siempre ha buscado lo mejor para sus vecinas y vecinos".

Otros, en cambio, como su propio partido y Gestoso, Vox, fueron menos conciliadores. Este jueves, la gran mayoría ha aprovechado su última asistencia al Ayuntamiento para despedirse de él e inmortalizar el momento.

Así ha sido la despedida en imágenes: