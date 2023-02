En su intervención, la titular de Igualdad señaló que se hace cargo «del sufrimiento de las víctimas, de quienes las acompañan, de sus abogadas, de sus familiares, y de la preocupación social y estoy dispuesta ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva de la derecha judicial y mediática contra la ley». A pesar de este anuncio, admitió que actualmente su partido no tiene un acuerdo sobre la reforma de esta legislación con el PSOE, con el que mantiene «una fuerte discrepancia».

Cabe recordar que la aplicación de la ley, desde que entró en vigor en octubre, ha provocado la rebaja de penas de unos 400 condenados por agresiones sexuales, y la excarcelación de una veintena. Según Montero, la mayoría de los jueces han aplicado bien la ley y no han rebajado las penas, «pero hay una minoría» que la ha aplicado mal.

Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo están ya a la vuelta de la esquina. Uno de los objetivos de Podemos es explicar y defender los logros alcanzados en el seno del Gobierno de España. Para conseguirlo, la formación morada está recorriendo España con la ruta ‘La Fuerza que Transforma’, que en su parada en Murcia, además de contar con la presencia de Irene Montero, estuvo presente el coordinador autonómico y portavoz estatal, Javier Sánchez Serna, la candidata a la presidencia de la Comunidad y portavoz regional de Podemos, María Marín, y los candidatos municipales en la próxima cita electoral.

Elvira Medina: «El Podemos que hay en Murcia no me representa»

La intervención de la candidata a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina, fue especialmente llamativa, ya que arremetió contra los dos ediles de Podemos en el Ayuntamiento de la capital: Ginés Ruiz Maciá y Clara Martínez Baeza. «El Podemos que está en el Ayuntamiento no muerde, no incomoda, no alza la voz, no es un Podemos que haga verdadera oposición, sino que se ha convertido en una especia de muleta del PSOE y de Cs... A mí ese Podemos no me representa y sé que a mucha gente tampoco», espetó la candidata de la formación morada. Medina sostiene que su partido no ha llegado a las instituciones para «maquillar la realidad, sino para transformarla». Su denuncia sobre los convenios de la zona norte o su apuesta por la ampliación del tranvía hasta El Carmen fueron algunos de los asuntos que abordó.