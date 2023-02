Las 24 horas entre el anuncio de la dimisión del ahora exconcejal de Podemos, Ginés Ruiz Maciá y su despedida en el último pleno del Ayuntamiento de Murcia han registrado una avalancha de mensajes de apoyo al político en redes sociales que, finalmente, ha encumbrado el 'hashtag' #YoConGino a la quinta posición de las tendencias de Twitter en España.

El pasado miércoles 22 de febrero, el abogado de profesión renunció públicamente a su acta de concejal tras los desacuerdos con la directiva regional del partido morado: un conflicto que llevaba meses gestándose y que tuvo su punto álgido en la ofensiva de Elvira Medina, actual candidata al Ayuntamiento de Murcia, durante el mitin de Irene Montero en Murcia el pasado cinco de febrero.

La dimisión de Ginés ha provocado un desfile de reacciones positivas por parte de ciudadanos y otros políticos, como el alcalde socialista José Antonio Serrano o el también exmiembro de Podemos, actual portavoz nacional de Más País, Óscar Urralburu. Como excepción que confirma la regla, una única valoración negativa: la del candidato a la Alcaldía por Vox, Luis Gestoso, que llamó "tipejo sin escrúpulos" al concejal en su tuit de despedida.

La mayoría de los comentarios destacan la figura de Ginés como "un tipo con altura, pedagógico y dialogante", pero sobre todo alaban su forma de "hacer política". Junto a los mensajes de adiós a uno de los representantes públicos más valorados de la Región, también han llegado las críticas a la actual dirección de Podemos Región de Murcia y la nefasta gestión de la relación con el que fuera portavoz del partido.

No es la primera vez que Ginés se hace un hueco en la conversación política nacional: el pasado septiembre de 2022, una respuesta del concejal a José Ángel Antelo se hizo viral con el ya famoso audio: "Que no, Antelo, que no tienes razón".

Esto demuestra lo querido que es @GinesRuizMacia en la Región y en Murcia, una pena que quienes lo tuvieron delante no sabían el diamante en bruto que tenían#YoConGino pic.twitter.com/MZ0yRSAgXP — Regionalista enfurecido (@RegionalistaEnf) 23 de febrero de 2023

Encantado de haber creido de nuevo en la politica y la justicia gracias a @GinesRuizMacia.

La ciudadanía murciana (mucha aún no lo sabe) echará de menos un político de esta talla!

Suerte alla donde vayas, seguro que trabajaras por los demas.

Dejas un voto huerfano.#YoConGino — Lepetitpep (@lepetitpep) 23 de febrero de 2023

#YoConGino porque ha intentado cambiar la política en una región tan anticuada como es la de Murcia.



El ayuntamiento no sólo pierde un concejal, pierde una persona íntegra con ganas de cambiar su entorno a mejor sin esperar nada a cambio.@GinesRuizMacia

Murcia está contigo — musicianred (@musicianred92) 23 de febrero de 2023

#Yocongino me representas es una pena que te marche y nos dejes — Macutema (@Macutema_3) 23 de febrero de 2023

Que Murcia pierda a gente de la talla de @GinesRuizMacia es una noticia terrible. Ojalá pronto seamos capaces de articular espacios diversos que sumen voluntades y talento. #YoConGino — Alex Romero (@Alex__Romero) 23 de febrero de 2023