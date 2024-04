Compara el acento de Murcia con un dialecto de Jamaica y la reacción nadie la vio venir

"El acento murciano me encanta, puedo entenderlo y me identifico con él por ser una persona que habla patois" así comienza su exposición viral Tonniel Yaadman quien, junto a Davaine, codirige el podcast The YAADMAN: un espacio radiofónico donde los dos jamaicanos residentes en España tratan distintas problemas cotidianos de la vida desde un punto de vista diferente.

Más allá del interés específico de su contenido, esta semana se han hecho virales en TikTok gracias a un corte donde se comparan los rasgos específicos del lenguaje murciano con el patois: un idioma hablado en el área del Caribe, principalmente en la isla de Jamaica que también se conoce como criollo jamaiquino.

Compara el murciano con el patois

Aunque el patois tiene una base de inglés, sus influencias de África Occidental hacen que tanto la pronunciación y el vocabulario sean significativamente diferentes: "Nosotros hablamos inglés y hablamos patois: lo que pasa es que el patois no es un idioma escrito. No hay diccionario de patois. No hay documentos especiales de patois. Tenemos un documento que tradujimos, que era la Biblia. Tenemos la Biblia en patois", explicaba el ponente.

El rítmico y exótico resultado de esta mezcla, el patois, ha sido comparado con el dialecto murciano por algunos rasgos típicos de esta forma del habla típica del sureste español: "Patois es un idioma que tiene mucho acento. Decimos palabras de manera diferente, arrastramos algunas letras, cortamos algunas letras como en Murcia. En lugar de decir "like patatas" decimos "patata" o "te voy a mata" por ejemplo".

Tras analizar estas similitudes, el invitado remite a la lengua típica de la huerta murciana: "¿Tú sabes que tenemos un idioma aquí en España? Panocho, es casi lo mismo. Panocho es cuando eres de fuera de Murcia, como más profundo".

La comparación, que ya ha sido vista por más de 80.000 personas, ha desatado una interesante ola de comentarios donde los usuarios de TikTok han analizado este novedoso parecido entre el patois y el murciano: "juntar patois y murciano es algo que no vi venir", "cuando se entere de que a las patatas en Murcia les decimos 'crillas' van a flipar", "No sé quien eres pero te quierooo".