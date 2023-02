Se veía venir, sobre todo, después de las palabras que la candidata de Podemos a la alcaldía de Murcia, Elvira Medina, dedicó al trabajo realizado por los concejales de la formación morada en el Ayuntamiento de Murcia. Y lo hizo en un acto público al que asistió en la capital de la Región la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Las palabras de Medina fueron un mazado para los concejales murcianos y la gota que colmó el vaso, un vaso que ya estaba requebrajado desde hacía meses por las desavenencias y desplantes del aparato del partido. El portavoz de lo formación morada en el Ayuntamiento capitalino, Ginés Ruiz (conocido como Gino), tiene encima de la mesa su carta de dimisión desde hace unos días, una voluntad, la de marcharse que ya ha comentado a varios miembros del Gobierno local, según han explicado a esta Redacción fuentes municipales. Las mismas fuentes han indicado que el momento de su marcha estaría próximo y que el pleno de este jueves puede ser el último al que acuda como concejal y portavoz del grupo municipal que en las pasadas elecciones obtuvo dos representantes. En la mañana de este miércoles comparecerá ante los medios en rueda de prensa y podrá explicar con más detalle su situación actual.

El principal motivo de esa voluntad de renuncia hay que buscarlo en la relación que el grupo municipal ha mantenido con el aparato del partido, sobre todo, después de que Gino dejara de ser el coordinador local, un puesto que asumió Luigi Carinci. En octubre ya anunció que no se presentaría a las Primarias de Podemos para elegir candidato y manifestó ante los medios: "No he sentido el apoyo ni el reconocimiento de la dirección de Podemos". Añadió que cuando critica la falta de apoyo, "no me refiero a un apoyo para presentarme a las Primarias, yo no quiero que me apoyen en ese sentido, sino al trabajo del día a día; he sentido una falta de confianza total y no lo digo porque sea muy sensible sino que ha sido algo muy evidente para todos". "Me podría presentar a unas Primarias y no lo sé, incluso ganarlas, pero para qué me sirve si al día siguiente no voy a tener el soporte de la dirección regional", señaló.

Los desplantes al grupo municipal han sido una constante en los últimos meses en los que la candidata y otros miembros del partido han realizado ruedas de prensa y comparencias ante los medios para tratar temas municipales de actualidad o realizar propuestas sin contar con los concejales de la formación morada. Incluso, han presentado denuncias en fiscalía por la gestión realizada por el PP en los convenios de la zona norte sin informar a Ginés Ruiz y su compañera de bancada, Clara Martínez, que en estos momentos está de baja maternal. Antes de que esto ocurriera, el partido morado había intervenido en la acción del grupo municipal quitándole las claves de las redes sociales municipales para que no pudieran hacer ninguna publicación.

Tras las desavenencias apuntadas, llegó la intervención de Medina en el acto de Irene Montero en el Cuartel de Artillería, en el que dijo que "el Podemos que hay ahora mismo en el Ayuntamiento no muerde, no incomoda, no alza la voz, no es un Podemos que hacer verdadera oposición. Se ha convertido en una especie de muleta de PSOE y de Cs. A mí ese Podemos no me representa". Esas palabras provocaron que el actual portavoz de la formación se sintiera una vez más atacado y despreciado y es la gota que puede hacer rebosar el vaso y que Gino se marche tras el pleno de este jueves.