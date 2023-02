Ruiz Maciá: "No voy a cambiar por una persona que busca un aplauso fácil"

Hacía mucho tiempo que la cuerda que vinculaba a Ginés Ruiz Maciá con Podemos estaba rota. La renuncia al acta de concejal del portavoz de la formación morada en el Ayuntamiento de Murcia, tal y como adelantó La Opinión, es solo el último eslabón de una larga cadena de desavenencias con la dirección regional de Podemos, que surgieron casi desde el inicio de la legislatura. La gota que colmó el vaso fue la intervención de la candidata morada a la Alcaldía de Murcia en un acto de partido en el que estuvo presente Irene Montero. « En el acto de presentación de las candidaturas municipales de Podemos se dijo directamente que mi forma de hacer política no representa a Podemos, que soy una muleta de otros partidos políticos», señaló ayer Ruiz Maciá durante la rueda de prensa que convocó ayer para anunciar no solo su salida de la Corporación municipal sino también de su partido.

No se resistió a mandar un recado a Medina: «Yo no voy a cambiar mi forma de hacer política porque la dirección regional me lo pida, ni porque alguien se quede a gusto en un mitin y busque un aplauso fácil que solo le ha reportado cinco minutos de gloria, pero que tiene consecuencias».

También aseguró que en ningún momento se le pasó por la cabeza mantenerse como concejal no adscrito. «Me presenté bajo una siglas, pero si esas siglas piensan que no quepo y que no les represento, pues hasta luego».

La salida de Ginés Ruiz Maciá y la baja por maternidad de su compañera, Clara Martínez, deja al Gobierno de PSOE y Ciudadanos en una situación peligrosa, sin mayoría simple y dependiendo del voto de calidad del alcalde Serrano en caso de empate entre la coalición y la única edil de Podemos y los grupos PP y Vox. Cabe recordar que todavía quedan algunas cuestiones clave por decidirse en las sesiones plenarias como la aprobación inicial de algunas ordenanzas.

La renuncia de ‘Gino’, como es conocido el todavía edil, deja paso al tercero de la lista, que debería incorporarse al grupo municipal. Se trata de Andrés Campoy, militante hoy de Más Región, quien fue expulsado por Podemos tras las elecciones municipales de 2019 al ser acusado de colaborar con los errejonistas de Más País. Campoy ha confirmado a esta Redacción que no cogerá su acta, por lo que Podemos debería recurrir a la cuarta en la lista que es Isabel Andreo. Según fuentes municipales, los plazos están muy ajustados y si el tercero de la lista no quiere tomar el acta de edil prácticamente no daría tiempo a elegir a otro por los trámites que hay que llevar a cabo.

Durante su comparecencia, Ruiz Maciá defendió el trabajo realizado hasta ahora por su Grupo Municipal: «En 2019 obtuvimos dos concejales de un pleno de 29, y podríamos haber optado por irnos a una esquina para decir lo mal que lo hacen los otros 27 y lo corruptos o impresentables que son, pero optamos por remangarnos y asumir que éramos un grupo con dos concejales y trabajar, dialogar, hacer política, negociar mucho». Asegura que con esa forma de hacer política ha conseguido algunos objetivos nada desdeñables, como la oficina del Ingreso Mínimo Vital, el incremento del número de trabajadores sociales municipales o la implantación de una red municipal de medidores de calidad del aire, entre otras medidas, algunas todavía en la fase de proyecto, como la construcción de un pabellón deportivo en Ronda Sur, la rehabilitación de la Torre Falcón, la pacificación viaria de los entornos escolares, las supermanzanas, o el desarrollo de un Centro de Atención Temprana en Murcia. Al margen de las conquistas concretas puso en valor su papel clave a la hora de desalojar al PP del poder en el Gobierno de Murcia tras 26 años y de frenar el avance «de la ultraderecha» en las juntas municipales, «por un empeño personal mío». «Se puede gritar muy alto que tú eres quien frena a la derecha y la ultraderecha o se puede gritar menos y frenar ese avance con mucho trabajo», añadió.

A pesar de las insistentes especulaciones que lo sitúan en las listas del PSOE o de Más Región, el todavía concejal de Podemos (este jueves participa en su último pleno y mañana hará efectiva su renuncia al acta), asegura que «en realidad no hay nada» y que no sabe si se presentará en las próximas elecciones bajo otras siglas.

En cuanto a su compañera de Grupo, la edil Clara Martínez Baeza, recordó que de momento se encuentra de baja por maternidad y «hasta donde yo sé», continuará previsiblemente con su acta hasta final de legislatura.

j.f.c.