La sesión plenaria de este jueves ha debatido algunos expedientes urbanísticos de suma importancia vinculados a los malogrados convenios de la zona norte, en concreto los suscritos entre Mamusa y el Ayuntamiento. Esta promotora suscribió dos convenios con el Consistorio, que fueron paralizados por la anulación, por parte del TSJ de Murcia, del Plan Especial de Infraestructuras de 2016.

Con el primero, en el sector CT-15, se llegó a un acuerdo con la empresa, y se ha reducido la edificabilidad, del 0,25 al 0,12 para evitar así un posible recurso judicial. Con respecto a este convenio, el Pleno de Murcia ha aprobado, por unanimidad, el sometimiento a exposición pública de esta modificación.

Además, el Pleno ha dejado sin efecto el otro convenio de la zona norte del municipio con la misma empresa, el CT-16, en cumplimiento con la sentencia del TSJ de octubre de 2021, que confirma la de noviembre de 2020 del Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia. El concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero, recordó que esta sentencia tiene dos consecuencias para el Ayuntamiento de Murcia, por un lado vacía de contenido el convenio, por lo que se rebaja la habitabilidad a la establecida originalmente por el PGOU del 0,09.

“La segunda consecuencia es la obligación de reintegrar a Mamusa los 19 millones de euros que en su momento se entregaron a cambio de ese acceso a la habitabilidad, a los que hay sumar los intereses y los gastos por la cancelación de los avales, por lo que el pago se elevará a más de 24 millones de euros”, explicó Guerrero en su intervención en el Pleno.

El responsable de Urbanismo también recordó que ese dinero ha desaparecido, “porque en su momento el concejal Ballesta y su equipo creyeron que era mejor gastarlo allí donde pudieran obtener mayor ganancia política sin tener en cuenta que esa decisión acarrearía consecuencias contra los intereses de los vecinos”, señaló el edil socialista, que en ese momento se dirigió al concejal José Ballesta para pedirle explicaciones de por qué gastó ese dinero “sin ninguna previsión de futuro”.

Por su parte, el edil popular, Antonio Navarro, replicó que ese supuesto uso indebido de esos fondos ha sido destinado “a importantes dotaciones conforme a lo que establece la legislación urbanística" y además recordó que el PSOE "ha votado a favor de ese destino cuando ha venido a pleno”. Con respecto a los convenios de la zona norte, Navarro destacó que era una herencia del anterior equipo de Gobierno del PP, el de Miguel Ángel Cámara.

Sostiene el concejal popular que desde el primer momento el Ejecutivo popular negoció con los promotores para reducir las edificabilidades porque que el modelo del PP no es el modelo que emana de esos convenios, afirmó Navarro, que aseguró que en aquel momento era vital definir las infraestructuras y afirmó que no entiende por qué el concejal de Infraestructuras, Mario Gómez, no ha tramitado hasta ahora la modificación del Plan General en los sectores donde actúan los convenios de la zona norte.

Por su parte, Mario Gómez aseguró que hay que tener “muy poca vergüenza” para hablar de herencia cuando ha habido una continuidad en los gobiernos del PP y negó que los populares negociaran entonces cualquier cosa con los promotores, ni que trabajaran en la modificación del Plan General, algo que sí está haciendo ahora el Gobierno de coalición de PSOE y Ciudadanos.

El portavoz de Podemos, Ginés Ruiz Maciá, también recriminó al PP que hable de una herencia “de ustedes mismos”.