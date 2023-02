El portavoz del Grupo Municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, ha anunciado este miércoles que el próximo viernes renunciará a su acta como concejal y solicitará su baja de la formación morada. El Pleno de este jueves será por tanto su última sesión como edil de Podemos. Ruiz Maciá explicó que su decisión se debe a las “diferencias con la dirección regional del partido” que se han mantenido a lo largo de mucho tiempo. “Estas diferencias han llevado a situaciones muy incómodas y han perjudicado “mucho el trabajo de este Grupo”.

Durante un tiempo, el portavoz de Podemos pensó que “tocaba aguantar” estas desavenencias con su partido “por defender el programa electoral de 2019 y por seguir defendiendo a los murcianos y mejorando su día a día, y lo hizo pensando que cabían varias formas de hacer política, pero es evidente que no caben”.

En este punto, el portavoz de Podemos admitió que “es evidente que no caben”. “En el acto de presentación de las candidaturas municipales de Podemos se dijo directamente que mi forma de hacer política no representa a Podemos, que soy una muleta de otros partidos políticos”, ha señalado Ruiz Maciá en referencia a las palabras que pronunció la candidata morada a la Alcaldía de Murcia, Elvira Medina. También destacó que en esa intervención Medina estaba rodeada por la dirección regional e Irene Montero “aplaudiendo esas declaraciones; no hay que ser muy inteligente para sacar conclusiones”. Hasta ese momento, asegura, nunca se habían dirigido a él en esos términos. En cuanto a su acta, puntualiza que “no se le ha pasado por la cabeza” quedarse como concejal no adscrito.

Sobre su futuro, el todavía portavoz de Podemos aseguró que de momento volverá a su despacho de abogados y negó haber recibido alguna oferta de otro partido político. En cuanto a su compañera de Grupo, la edil Clara Martínez Baeza, recordó que de momento se encuentra de baja por maternidad y “hasta donde yo sé”, cree que continuará con su acta hasta final de legislatura.

Ruiz Maciá ha defendido el trabajo realizado hasta ahora por su Grupo Municipal. “En 2019 obtuvimos dos concejales de un pleno de 29, y podríamos haber ido a una esquina para decir lo mal que lo hace el resto y llamarles corruptos, o asumir que éramos un grupo con dos concejales y trabajar, dialogar, hacer política, negociar mucho… y renunciar a mucho obviamente por la aritmética”, ha indicado.

Asegura que con esa forma de hacer política ha conseguido algunos objetivos nada desdeñables. “Hemos conseguido que este Ayuntamiento tenga una oficina del Ingreso Mínimo Vital, se ha aumentado el número de trabajadores sociales municipales, se ha implantado una red municipal de medidores de calidad del aire, el proyecto de patios escolares”, enumeró el concejal que también destacó que hay otras medidas impulsadas por su Grupo en marcha como la construcción de un pabellón deportivo en Ronda Sur, la rehabilitación de la Torre Falcón, la pacificación viaria de los entornos escolares, las supermanzanas, o el desarrollo de un Centro de Atención Temprana en Murcia; esto último, asegura que es su “espinita”.

Un mazazo

Las palabras de Medina fueron un mazado para los concejales murcianos y la gota que colmó el vaso, un vaso que ya estaba requebrajado desde hacía meses por las desavenencias y desplantes del aparato del partido.

El principal motivo de esa voluntad de renuncia hay que buscarlo en la relación que el grupo municipal ha mantenido con el aparato del partido, sobre todo, después de que 'Gino' -así se le conoce a Ruiz Maciá- dejara de ser el coordinador local, un puesto que asumió Luigi Carinci. En octubre ya anunció que no se presentaría a las Primarias de Podemos para elegir candidato y manifestó ante los medios: "No he sentido el apoyo ni el reconocimiento de la dirección de Podemos". Añadió que cuando critica la falta de apoyo, "no me refiero a un apoyo para presentarme a las Primarias, yo no quiero que me apoyen en ese sentido, sino al trabajo del día a día; he sentido una falta de confianza total y no lo digo porque sea muy sensible sino que ha sido algo muy evidente para todos". "Me podría presentar a unas Primarias y no lo sé, incluso ganarlas, pero para qué me sirve si al día siguiente no voy a tener el soporte de la dirección regional", señaló.

Los desplantes al grupo municipal han sido una constante en los últimos meses en los que la candidata y otros miembros del partido han realizado ruedas de prensa y comparecencias ante los medios para tratar temas municipales de actualidad o realizar propuestas sin contar con los concejales de la formación morada. Incluso, han presentado denuncias en fiscalía por la gestión realizada por el PP en los convenios de la zona norte sin informar a Ginés Ruiz y su compañera de bancada, Clara Martínez, que en estos momentos está de baja maternal. Antes de que esto ocurriera, el partido morado había intervenido en la acción del grupo municipal quitándole las claves de las redes sociales municipales para que no pudieran hacer ninguna publicación.

Tras las desavenencias apuntadas, llegó la intervención de Medina en el acto de Irene Montero en el Cuartel de Artillería, en el que dijo que "el Podemos que hay ahora mismo en el Ayuntamiento no muerde, no incomoda, no alza la voz, no es un Podemos que hacer verdadera oposición. Se ha convertido en una especie de muleta de PSOE y de Cs. A mí ese Podemos no me representa". Esas palabras provocaron que el actual portavoz de la formación se sintiera una vez más atacado y despreciado y es la gota que puede hacer rebosar el vaso y que Gino se marche tras el pleno de este jueves.