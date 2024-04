El Ayuntamiento de Murcia invertirá más de medio de millón de euros en la instalación de toldos en 40 colegios del municipio

Se acerca el calor y son muchos los colegios de la capital regional que han reclamado al Ayuntamiento la generación de espacios de sombra. Para responder a la demanda, la Junta de Gobierno ha aprobado este viernes un proyecto para instalar toldos en 12 colegios públicos del municipio, lo que permitirá que cerca de 3.000 alumnos se beneficien de espacios de sombra en sus patios. Según ha explicado la concejal de Educación, Belén López Cambronero, la financiación, con fondos propios del Consistorio, se ha habilitado en los últimos días. Estas actuaciones, en las que se invertirán 149.415 euros, se suman a otros dos proyectos ya dotados económicamente, con más 198.000 euros uno y con más de 174.000 euros otro, que abarcarán hasta 40 centros educativos.

Los colegios en los que se intervendrá en el marco del proyecto aprobado hoy son el José Moreno de Barrio del Progreso, el Pérez Urruti de Churra, el Gloria Fuertes de El Palmar, Nuestra Señora de la Encarnación de La Raya, Profesor Tierno Galván, Juan XXIII, Santa María de Gracia, Federico de Arce, María Maroto, Nuestra Señora de los Ángeles, La Arboleda y Santo Ángel.

¿Llegarán en verano?

Los trabajos, según Belén López, se desarrollarán en paralelo y está previsto que tras la confección de los pliegos y su traslado a Contratación se pueden licitar "lo antes posible, pero no me atrevo a dar una fecha; me gustaría llegar al verano, pero no sé si lo vamos a lograr, en cualquier caso, en septiembre también los vamos a necesitar".

Sobre la tipología de toldos que se colocarán, la edil explicó que serán correderos y de de dos modalidades: portería (apoyados sobre la fachada) y autoportante (con los cuatro ejes de anclaje).

En el área educativa, la Junta de Gobierno también ha aprobado dos lotes de reparaciones en colegios, el primero relativo a la restauración del pavés del colegio de Santo Ángel, y el segundo relacionado con arreglos de cubiertas en el Mariano Aroca, Llano de Brujas y en Nuestro Señora del Rosario de Puente Tocinos.