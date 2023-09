Como siempre que hablamos de Zero Motorcycles en estas páginas, conviene destacar que estamos ante una compañía líder mundial en lo que a motos eléctricas grandes se refiere, una marca nacida desde cero como fabricante exclusivo de motocicletas eléctricas, con vanguardistas tecnologías propias y unos niveles de inversión en desarrollo estratosféricos. Su paralelismo con Tesla es más que evidente y como en aquella se cuenta con los mejores técnicos para el desarrollo de sus productos, la evolución de su software, etc.

No cuentan con la tradición de otros grandes fabricantes, pero, desde luego, basta con subirse en un Zero para entender que “van por delante”, un simple vistazo a sus acabados, materiales y componentes basta para entender que estamos ante una marca “Premium” con muy pocos competidores a su altura. Con todo y en base a una política comercial muy agresiva, con descuentos, incentivos y una financiación muy competitiva, tener una Zero es razonablemente accesible.

De los nueve modelos que componen la actual gama Zero Motorcycles, tres de ellos militan en la estratégica categoría de los 11 kW: la Súpermotard FXE, la naked S y la trail DS. Esta categoría es estratégica, como decimos, porque para conducirlas basta con el carnet A1 o el B -siempre que se tengan tres años de experiencia-, es decir el de coche, con lo que se aseguran un montón de hipotéticos usuarios, ya sean los automovilistas cansados de los atascos y la escasa agilidad y practicidad de un coche en ámbitos urbanos, ya sean ex-motoristas que quieren volver a subir en moto y experimentar esas placenteras sensaciones.

Aunque los 11 kW se asimilan a las 125 c.c., lo cierto es que nada tienen que ver con la potencia y el par que ofrecen las eléctricas de esta categoría, sobre todo si hablamos de las Zero, ni por aceleración -tan instantánea como contundente-, ni por velocidad punta -están limitadas a 132 y 139 km/h-; pero si las cifras son brillantes, lo realmente destacable de estas Zero es lo bien que van, lo precisas y fáciles de conducir que resultan y lo divertidas que, siempre dependiendo de nuestra actitud, pueden llegar a ser. Sumémosle un mantenimiento muy reducido y económico y la posibilidad de ir actualizando su software y, poco a poco iremos viendo que su rentabilidad no es disparatada. Conozcamos las particularidades de los tres modelos que ofrece en los 11 kW.

Zero FXE

Cuenta con una silueta vanguardista y agresiva que se inscribe en las típicas líneas de las llamadas Súpermotard -motos trail con neumáticos, llantas y suspensiones de asfalto-. Con una cómoda y erguida postura de conducción y llantas de 17 pulgadas con anchos y pegajosos neumáticos, su agilidad es impresionante. Los 15 CV a 3.700 rpm, se traducen en 106 Nm de par motor, para los 135 kg. que pesa el conjunto -no hay moto más potente para ese peso, la versión no limitada para carnet A2 llega a los 33 KW (44 CV) a 4.500 rpm y es idéntica- con lo que consigue una punta de 132 km/h y, gracias a su batería de 7,2 Wh consigue una autonomía de 161 km en ciudad, 97 km en autopista a 89 kKm/h -121 km combinado-.

Incorpora un cargador de 650W integrado con el que conseguimos una carga completa en 9,7 horas en un enchufe común, si bien podemos añadir cargadores adicionales con los que bajar los tiempos de carga completa a 4,1 hora e incluso a 1,8 horas si empleamos la máxima capacidad. En condiciones normales, basta con dejarla toda la noche con el cargador incorporado para salir a 100 % al día siguiente. Por supuesto, no faltan ni la pantalla con toda la información imaginable, ni la conexión al móvil, etc. Su precio: 15.440 euros con garantía de 3 años y de 5 años, con kilometraje ilimitado para la batería.

Zero S

Dibuja una silueta puramente naked -motos desnudas, sin carenado-, minimalista y funcional, no exenta de belleza, pero más clásica y discreta. Su aerodinámica estira su velocidad punta hasta los 139 km/h, mientras que su motor llega a los 44 KW (59 CV) a 5.800 rpm en versión no limitada para el carnet A2, en este caso la batería es de 14,4 kWh y el cargador incorporado es de 1,3 kW con lo que sus tiempos de recarga van de las 9,8 horas, a las 5,7 y 2,8 respectivamente. Lógicamente su autonomía es muy superior -el doble de batería para los mismos 11 kW- llegando a lo 288 km en ciudad y 175 km en autopista a 89 km/h, con un combinado de 217 km. Como al resto de sus hermanas, no le falta detalle, mientras que su precio sube a los 18.715 euros con la misma garantía.

Zero DS

Es la más “endurera”, la versión trail de la familia, con sus guardabarros altos y su estilizada silueta, se queda entre las dos descritas en cuanto a vanguardismo y discreción. Monta el motor y la batería grande de la S y aunque la iguala en prestaciones, su aerodinámica -postura erguida, guardabarros altos, etc.- hace que la autonomía sea ligeramente inferior. Su precio es idéntico al de la naked S.

