Ya habíamos rodado con las Zero grandes y ya habíamos quedado encantados con su calidad, aspecto o rendimiento, así que subirnos a la variante “pequeña”, la 11 kW, correspondiente a los 125 c.c. de un motor de gasolina, conducible con el carnet A1 o el B con tres años de antigüedad, sólo debería ser una reducción de aquellas buenas sensaciones, ¿no? Pues no, o al menos no tanto en lo que a “reducción” se refiere, ya que, como nos advirtió Paco Marín –gerente de Motos Marín, distribuidor oficial de Zero Motorcycles para toda la región de Murcia- la FXE 7.2 volvería a sorprendernos.

Cuando uno está advertido, la sorpresa es siempre menor, te lo esperas, pues aun así, la primera vez que giramos el gas con decisión –aún en la posición Custom, equivalente a la 2 de las tres disponibles, quedando la Eco por debajo y la Sport por encima-, sabiendo de lo instantáneo en lo que a respuesta se refiere, el manillar casi se nos escapa de las manos y, tras el susto, se nos dibujó una sonrisa en la cara que ya no nos abandonaría durante el resto de nuestra prueba… como tampoco la pregunta ¿cómo es posible que un motor de 11 kW, es decir 15 CV, empuje tantísimo? Tuvimos que desplegar su ficha técnica para entenderlo. Y es que, éste motor es el mismo que monta la variante para el carnet A2, que entrega 33kW (44 CV) y con el que comparte la cifra de par máximo, nada menos que 106 Nm. La diferencia está en la cifra de potencia continua, que en la A2 es de 15 kW (21 CV) y en la que estábamos probando se reducía a 11 kW (15 CV). El resto de las cifras es idéntico, ambas alcanzan los 132 km/h de punta y los 121 km/h de punta sostenida, ambas cuentan con una autonomía de hasta 161 km, ambas pesan 135 kg, ambas aceleran como un demonio –no hay dato-, etc. La Zero FXE 7.2 tiene un precio de 14.300 euros, pero se puede beneficiar de ayudas oficiales y de las excelentes condiciones de financiación de Motos Marín Pero antes de seguir relatando sensaciones, centrémonos en el producto. Con una silueta más súpermotard que trail, gracias a sus excelentes neumáticos Pirelli Diablo Rosso II en medida 110/70 delante y 140/70 en llantas de 17 pulgadas de diámetro, la Zero FXE presenta un diseño tan sencillo como vanguardista y resulta tremendamente moderna y atractiva. La “carrocería” de una sola pieza, de líneas suaves y redondeadas, con el asiento perfectamente integrado, los guardabarros altos, los potentes faros de led, la robusta horquilla delantera invertida con barras de 41 mm. de diámetro, el sólido basculante con suspensión trasera monoamortiguador, los frenos de disco flotantes firmados por JJuan con 320 mm. delante y 240 mm. detrás, asistidos por ABS Bosch, el ancho manillar o la pantalla del cuadro de instrumentos TFT de excelente lectura, etc., dibujan una de las motos conducibles con el A1 más atractivas del mercado, como lo atestiguan las muchas miradas y preguntas que nos hicieron durante nuestra prueba, tanto mujeres como hombres, como mayores y pequeños. Como en las Zero grandes, todo en la FXE respira calidad y excelentes acabados, su ancho manillar facilita las maniobras en parado y la postura de conducción es cómoda y ofrece mucho control sobre los 135 kg. del conjunto. La altura al suelo del asiento (836 mm.) puede resultar excesiva en las tallas más bajas, lo mismo que en cualquier trail o súpermotard, pero es perfecta más allá del 1,70. Iniciamos la marcha, en pleno silencio y comprobamos que no hay maneta de embrague, ni palanca de cambio, puesto que es automática. Basta con girar el gas y pisar el pedal o la maneta del freno y la FXE se moverá o detendrá con aplomo y suavidad, transmitiendo mucha confianza a su piloto desde el primer momento. Su extraordinaria agilidad y la contundencia de su aceleración nos hace olvidar la velocidad punta o la autonomía y con ella “nos atreveríamos a todo”. Tanto, que el ABS Bosch generación 9 no para de venir en nuestra ayuda, siempre por nuestro exceso de optimismo. Como en todo vehículo eléctrico, la autonomía depende fuertemente de nuestra conducción, como ya hemos dicho, ésta FXE cuenta con tres modos de conducción fácilmente seleccionables desde un botón en la piña derecha –eco, custom y sport- y se nota mucho tanto en su rendimiento, como en su consumo. Zero garantiza hasta 161 km en ciudad, 97 en autopista a 89 km/h y 64 a 113 km/h, lo que da una cifra combinada de 92 km -106 km según el reglamento UE-. Respecto a la recarga, basta enchufar el cable a un enchufe doméstico –el cargador está integrado en la moto- y necesitará 9,2 horas para una recarga completa, cifra que se reduce a 4,1 horas si incorporamos el cargador rápido opcional –incluso a 1,8 horas con el máximo de cargadores recomendados-. Lo cierto es que durante nuestra prueba nunca llegamos al garaje por debajo del 40% y, al día siguiente arrancábamos con el 100% en 6 o 7 horas de recarga y con el indicador marcando sobre 140 km de autonomía que nunca llegamos a realizar. Para ciudad y extrarradio es ideal, como para acercarnos a la costa y volver al día siguiente, más allá no es realista, pero durante ese tiempo seremos muy eficientes y nos divertiremos mucho. Lástima que su precio sea muy elevado: 14.300 €, pero descontando las ayudas oficiales y acogiéndonos a las excelentes condiciones de financiación que nos ofrece Motos Marín, resulta mucho más accesible. Eso sí, por tacto, apariencia y, sobre todo por respuesta, estamos ante una moto grande, por mucho que se pueda conducir con el A1 o el B.