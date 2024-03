Nuevas BMW F800GS/F 900GS y F 900 GS Adventure: Propuesta líder

Hay que fijarse mucho para distinguir a las nuevas BMW F 800/900 GS de las F750/850 GS a las que vienen a sustituir; y es que la renovación, profunda, seria y bien planteada no compromete un diseño que sigue siendo sumamente atractivo y actual, por lo que en la casa han trabajado en aspectos como la reducción del peso, el aumento de la potencia y la adopción de mejores componentes -sobre todo en las variantes más camperas- para conseguir una de las motos más completas y equilibradas de esta cada vez más concurrida categoría.

Comenzando por las mecánicas, diremos que el aumento de cilindrada ha sido clave, así el bicilíndrico en línea pasa de los anteriores 853 c.c. a los actuales 895 c.c. desarrollando en las 900 unos excelentes 105 CV a 8.500 rpm y un buen par motor de 93 Nm a 6.750 rpm; mientras que la 800 se conforma con 95 CV a 6.750 rpm y con 91 Nm de par al mismo régimen que su hermana mayor: 6.750 rpm. Sólo se ofrecerá una variante limitada para el carnet A2, la F 800 GS con 35 kW (48 CV).

Tras dominar con mano de hierro el segmento maxitrail con sus R 1250 GS, BMW quiere liderar también éste segmento con una excelente evolución de sus bicilíndricas en línea, ahora más potentes, ligeras, robustas y equipadas que nunca / L.O.

La profunda revisión a la que se ha sometido a todo el conjunto ha permitido una sustancial rebaja en el peso, así el depósito de combustible es ahora de plástico -14,5 litros de capacidad- lo que supone 4,5 kg. menos que en el anterior de acero, el rediseño del sub-chasis trasero baja otros 2,4 kg, lo mismo que el silenciador, firmado por Akrapovic y 1,7 kg. más ligero -en total se bajan 14 kg. respecto a la anterior 850-. Todo esto se combina con una nueva horquilla telescópica invertida, totalmente ajustable, firmada por Showa.

Otros detalles como las estriberas de enduro, la pata de cabra de aluminio, las palancas de freno y cambio optimizadas, etc. contribuyen a mejorar su funcionamiento off road. Además, BMW ofrece su paquete Enduro Pro -horquilla mejorada y totalmente ajustable, elevadores de manillar, cadena específica, etc.- con el que llevaremos a nuestra F 900 GS a otro nivel. Por su parte el paquete Dynamic ESA -suspensiones con control electrónico- se ofrece el las F 900 GS Adventure y la F 800 GS.

Tras dominar con mano de hierro el segmento maxitrail con sus R 1250 GS, BMW quiere liderar también éste segmento con una excelente evolución de sus bicilíndricas en línea, ahora más potentes, ligeras, robustas y equipadas que nunca / L.O.

La tercera clave de esta actualización la encontraremos en un mejor equipamiento. Destacaríamos los dos modos de conducción de la F 900 GS, ´Rain´y ´Road´, el ABS Pro -con asistencia en curva- y el control de tracción DTC, todo ello de serie. Opcionalmente se pueden montar los modos de conducción Pro -dos modos adicionales, preselección de modo de conducción y control del par de arrastre del motor-. No falta la pantalla TFT de 6,5 pulgadas a color con conectividad, iluminación led, etc.

El siempre delicado tema de los precios cuando de BMW hablamos, tampoco nos ha parecido excesivo en esta ocasión, si bien, sus grandes posibilidades de personalización hacen que puedan fluctuar bastante sin cambiar de modelo. La muy razonable F 800 GS se vende a partir de 11.250 euros, la completa F 900 GS sube hasta los 13.950 euros, mientras que la más turística F 900 GS Adventure llega a los 15.400 euros, muy en línea con sus principales competidoras.