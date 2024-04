Zero DSR/X: Excelencia eléctrica

Es, probablemente, una de las mejores motos eléctricas del planeta y no solo por la avanzadísima tecnología que incorpora -en estos niveles, todas van de ese ´palo´-, sino porque se nota que los que han hecho esta moto, no solo son ingenieros y técnicos del máximo nivel, sino que son gente que van en moto. Solo así se explica que, nada más subirte en la DSR/X todo esté en su sitio, todo te caiga a medida y te integres a la perfección en un conjunto enormemente llamativo y espectacular -vayas por donde vayas la gente gira la cabeza a su paso, los demás motoristas te miran con aprobación y, en parado, forma corrillos a su alrededor-.

Cabría pensar que Zero ha aprovechado piezas y partes de otros modelos de su catalogo, pero todo es nuevo y exclusivo de este modelo o afinado para ella. Así, los californianos han conseguido una Maxi-Trail 100 % eléctrica que pesa y rinde prácticamente lo mismo que sus principales alternativas de combustión -una BMW R1300 GS pesa 10 kg. menos y una R1250 GS 2 kg. más-, con un equilibrio de masas óptimo y una buena distancia al suelo, lo que unido a su llanta delantera de 19 pulgadas y excelentes y robustas suspensiones con 190 mm. de recorrido en ambos ejes -además de una electrónica específica- que le autoriza un funcionamiento off-road de primer nivel en la categoría. Claro que, antes de salir a un sendero, tendremos que rodar por carretera y es aquí donde la DSR/X te acaba de convencer. Su comportamiento es impecable, se conduce con ‘el pensamiento’ y, además de muy cómoda, es también muy precisa y fácil de llevar.

¿Qué si anda? Somos de la opinión de que no hacen falta más de 100 CV para disfrutar a fondo en carreteras abiertas, sin embargo, lo que de verdad brilla en esta Zero no son el centenar de caballos -a sólo 3.500 rpm- sino sus 229 Nm de par que, además es instantáneo. Dicho de otra forma, su velocidad punta está limitada a 180 km/h, pero acelera como un cohete -0-100 Km/h por debajo de los 4 segundos- y siempre queda algo extra de empuje cuando lo solicitamos -sólo con girar el gas, no hay ni embrague, ni caja de cambios, como si de un ‘patinete atómico’ hablásemos-. Afortunadamente, también frena muy bien y la frenada regenerativa de su motor hace que no tengamos que recurrir demasiado al, por otra parte, excelente conjunto de frenos, con doble disco delantero de 320 mm. y pinzas radiales de 4 pistones y un grueso disco trasero flotante de 265 mm. y pinzas de doble pistón -firmado por la española J.Juan, recientemente absorbida por Brembo-.

Como conclusión y antes de entrar en los detalles técnicos, diremos que la Zero DSR/X es ideal para viajar en carretera, más que capaz en caminos y senderos -cuenta con un conjunto de neumáticos específicos en opción- y es sorprendentemente manejable en ciudad -sólo en parado nos recuerda su peso, pero para eso también disponemos de marcha atrás-, tanto como para permitir un más que razonable uso diario, todo ello sin ruido, ni emisiones.

Esta DSR/X monta el nuevo motor Z-Force 75-10X, el más moderno, avanzado y potente de la marca, junto a un controlador de 900 amperios y corriente alterna trifásica con frenada regenerativa. Lo mismo sucede con su batería de 17,3 kWh capaz de alcanzar una autonomía de 288 km en ciclo urbano -puede ampliarse, con el opcional Power Tank hasta los 21 kWh-.

Las ayudas electrónicas a la conducción son muchas y muy efectivas, desde sus 5 modos de conducción -Eco, Rain, Standard, Sport y Canyon que, además podemos configurar a nuestro gusto desde una app-, al control de estabilidad -desarrollado por Bosch- con ABS, control de frenado en curva, control de tracción y control de par de arrastre, o el sistema Hold Braking que se activa si nos detenemos cuesta arriba con solo apretar la maneta de freno -como si fuera un freno de estacionamiento temporal-, etc.

Hemos dejado para el final los dos puntos más críticos de esta excelente Zero DSR/X; el primero son los 23.895 euros que cuesta -por lo tanto, sin acceso al Moves III-, aunque basta con echar un vistazo a sus componentes acabados y materiales para entenderlo; y el segundo es su autonomía, esos 288 kilómetros sólo se consiguen en ciudad y haciendo un uso intensivo de su frenada regenerativa, claro, si salimos a uno de sus hábitats naturales, la autopista, se quedan en 174 que, además, con lo bien que acelera y la precisión, el confort y la seguridad que transmite en curvas serán aún menos a poco que nos descuidemos con el gas -a nosotros nos pasó siempre-.

A su favor cuentan dos cosas, la primera es el continuo desarrollo de la red de cargadores que vivimos en nuestro país y un sistema de recarga bastante rápido: 2,7 horas hasta el 100% que podremos bajar a 1,6 horas con el cargador rápido opcional. Decir también que, con el precio actual de la gasolina, moverse en ésta Zero sale mucho más económico, de hecho la firma asegura que se amortizará en 40.000 kilómetros.

En cualquier caso, merece la pena pasarse por Motos Marín, distribuidor oficial de Zero Motorcycles en toda la Región de Murcia, para ver y probar esta extraordinaria moto.

