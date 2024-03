"No se han permitido coacciones ni manipulaciones", dice la Junta Electoral de la Federación

La Junta Electoral de las elecciones de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, salpicadas por las acusaciones y denuncias por parte de la candidatura de Mariano Albaladejo, ha salido al paso de las mismas negando que hayan existido coacciones ni manipulaciones en el voto por correo, según ha dicho Manuel Pérez Botía, presidente de la misma, en un encuentro con los medios de comunicación.

"A la vista de las graves acusaciones que han aparecido, tuvimos una reunión urgente el sábado por la tarde y emitimos un comunicado, y esta mañana, antes del inicio de la jornada electoral (elección de los miembros de la Asamblea General), afirmamos que el proceso electoral ha sido limpio y está a disposición toda la documentación y grabaciones que demuestran que no ha existido vulneración. Se nos está acusando de que hemos permitido coacciones a los votantes por correo, y en absoluto es cierto", ha dicho Pérez Botía, quien ha explicado que "para que el voto por correo fuera ágil, se ha nombrado hasta a cinco delegados federativos para que todo el mundo tuviera facilidades. Tambén hemos permitido que las dos candidaturas tuvieran interventores para ayudarles a los que quieran rellenar esa documentación. Han salido imágenes de interventores de la candidatura de Monje Carrillo que critican como invasión a la intimidad del voto por correo. Antes esto, informo que tenemos a disposición de todos imágenes de interventores de la candidatura de Mariano Abalajdejo haciendo lo mismo, algo que está permitido".

"Las cajas de correos están custodiadas"

De igual modo, el letrado ha asegurado que "las cajas de correos con los votos están custodiadas desde el viernes y está grabado las 24 horas. Ahora vamos a proceder a abrir las cajas con los interventores de ambas candidaturas para hacer el recuento".

Mariano Albaladejo y José Miguel Monje, candidatos a la presidencia de la FFRM / La Opinión

Asimismo, Pérez Botía ha afirmado que "estoy de acuerdo con lo que dice la candidatura de Mariano Abalajedo, que hubiera sido más fácil no tener que venir a votar aquí, a la sede de la Federación, pero hay un problema, que no lo contempla el reglamento electoral. Mariano Albaladejo ha estado ocho años como vicepresidente de la Federación y podría haber promovido la modificacion y adaptación del voto por correo. El reglamento electoral dice que el voto por correo se recoge presencialmente en la Federación. No se han permitido coacciones ni manipulaciones y se puede ver en los videos que tenemos que los interventores hacen exactamente lo mismo que los de Monje Carrillo que, insisto, está perfectamente permitido", ha concluido.