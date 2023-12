El empresario murciano Mariano Albaladejo, propietario de la firma Gesa, anunció que será candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, de la que actualmente es vicepresidente, con una candidatura bajo el lema ‘Juega por el cambio’. Las elecciones, que se celebrarán en 2024, como es preceptivo en cada año olímpico. Por tanto, por primera vez desde su elección, el actual mandatario, José Miguel Monje Carrillo, tendrá un grupo opositor.

Mariano Albaladejo concurre a las elecciones, cuyo proceso se abrirá próximamente, cuenta en su candidatura con Rebeca García, quien fue directora general del FC Cartagena; Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España y persona clave en los procesos judiciales contra Luis Rubiales y Ángel María Villar; Francisco Martínez Rivas, exconsejero del Real Murcia y miembro de la junta directiva del Club Santa María de Gracia; y el entrenador Francisco Jiménez, entre otros.

Realizar una gestión efectiva y transparente

En un encuentro con los medios de comunicación, Albaladejo destacó “la necesidad de una gestión efectiva y transparente de los recursos, así como la importancia de construir un entorno inclusivo que fomente la participación de todos los sectores, desde jugadores, entrenadores, árbitros, juntas directivas, presidentes de clubes de fútbol, fútbol inclusivo, fútbol playa y féminas, hasta aficionados y patrocinadores”, destacó.

"Mi objetivo es crear una Federación de Fútbol de la Región de Murcia abierta, justa y para todo el mundo, implementando cambios significativos que beneficien a todos los actores del juego", señaló Albaladejo, quien puntualizó también que “buscamos no solo mejorar la calidad del fútbol en la Región, sino también fortalecer los valores fundamentales que lo sustentan”.

El empresario, quien también se pregunta por qué la Federación Murciana no tiene una ciudad deportiva, entre otras infraestructuras, quiere que “el fútbol murciano sea reconocido no solo por sus logros en el campo, sino también por la calidad de las personas que formamos en nuestro camino. A lo largo de estos años he ejercido mi cargo en la vicepresidencia con total lealtad al presidente, y he intentado llevar a cabo las transformaciones que ahora propongo desde dentro sin resultado, lo que me ha llevado a dar este paso”.

El primer paso que tendrá que dar Albaladejo será conseguir un puesto en la asamblea general de la Federación para después presentar su candidatura a la presidencia.