El FC Cartagena, a por otra "final" frente al Levante

Se mide el Fútbol Club Cartagena al Levante esta tarde (18.30, Movistar+) buscando dar un paso que sería casi definitivo hacia la permanencia en lo que Julián Calero definió como «final» en la previa. Con 42 puntos en su haber, una victoria le dejaría muy cerca de la salvación a falta de cinco jornadas para el término de la temporada. Además, aprovecharía el emapte del Andorra y del Amorebieta de esta jornada. El rival, no obstante, no lo pondrá nada fácil en su estadio mientras pelea por un puesto en el play off. Los granotas son undécimos, pero se mantienen a una distancia de sólo tres puntos con la sexta plaza y necesitan recortar distancias. En ese contexto se enfrentan Levante y Cartagena en el Estadio Ciudad de Valencia ante unos 17.000 aficionados levantinistas y otros más de 300 albinegros desplazados.

El conjunto de Julián Calero está a un paso de la permanencia -o dos- después de su crucial victoria sobre el Real Oviedo en el Cartagonova. No todos los aficionados en la parroquia albinegra confiaban en puntuar contra el equipo azul, en plena forma y peleando por la promoción, pero la actitud del cuadro cartagenero en el partido sorprendió a propios y ajenos. Esto, sumado a la ventaja numérica con la que contó el Cartagena durante toda la segunda parte, provocó una superioridad en todos los aspectos del juego que terminó dando la victoria al equipo local después de dos derrotas consecutivas.

Además del cambio de dinámica, los dos tantos también significaron romper una sequía goleadora de tres jornadas. Andy hizo el primero y Jairo dobló la ventaja a los tres minutos. Sin embargo, los delanteros Ortuño y Poveda no vieron portería y siguen con la pólvora mojada. Ya son trece encuentros los que acumula sin marcar Alfredo y otros seis los que suma Darío. Este es el principal ‘debe’ de un Cartagena que necesita la mejor versión de sus puntas para lograr el objetivo.

El Levante llega al choque con dudas. De los últimos cuatro partidos, los granotas sólo han ganado uno, mientras que han empatado otros dos y han perdido otro. Este último, el más doloroso e inesperado frente al Amorebieta en el Ciudad de Valencia. A pesar de este precedente, el estadio levantinista sigue siendo un fortín ya que aquí sólo ha perdido en tres ocasiones el equipo de Felipe Miñambres, quien sustituyó a Javier Calleja en marzo, en toda la temporada.

Un desplazamiento de más de 300 aficionados visitantes apoyarán a los de Julián Calero en tierras valencianas

Los últimos resultados han limitado las opciones del Levante en la zona alta, pero sigue teniendo posibilidades reales de terminar jugando la promoción de ascenso. Para ello no se puede permitir más tropiezos y afronta el choque contra el Cartagena como clave. El calendario granota hasta final de temporada lo convierten casi en un juez del descenso, ya que tras medirse al Cartagena lo hará contra el Villarreal B, Eldense, Alcorcón y Huesca.

Se prepara así un vibrante partido con mucho en juego y para el que los entrenadores contarán con sus plantillas casi al completo. Los locales no pueden contar con Ángel Algobia, pero recuperan a Nikola Maras tras enfermedad y a Óscar Clemente después de superar sus molestias. En el Cartagena son duda Lizoaín y Pedro Alcalá, aunque ambos han viajado y se presume que estarán disponibles.

El partido, que arbitrará Cordero Vega, puede contar con un once local compuesto por Andrés Fernández en portería, Andrés García y Álex Muñoz en los laterales con de la Fuente y Maras en el centro de la defensa; por delante de la defensa un centro del campo con Kochorashvili, Pablo Martínez, el exalbinegro Sergio Lozano y Carlos Álvarez; y en ataque Roger Brugué con Fabrício Santos. Por parte cartagenera, podrían iniciar el partido Raúl Lizoaín bajo palos; Calero y Fontán en los costados con Alcalá -si está al cien por cien- y Olivas en el centro de la zaga; Musto junto a Andy y Alarcón en el medio; Luis Muñoz y Jairo en los extremos y Ortuño en punta.

Partido clave, uno más, el que tiene el Cartagena en la búsqueda de la permanencia sabiendo el resultado del Sporting-Villarreal B y del Alcorcón-Eldense. En Valencia estará acompañado el equipo de Calero por más de 300 albinegros para pelear junto con los jugadores por la victoria.

Felipe Miñambres: "El Cartagena nos lo va a poner muy difícil"

El entrenador del Levante, Felipe Miñambres, admitió este sábado que están obligados a ganar al FC Cartagena esta tarde para colocarse más cerca de la zona de promoción y aseguró que no pueden mirar «más lejos» de ese partido porque en caso contrario estarían equivocados.

«Tenemos que ganar para estar en la lucha y meternos cerca de la promoción. Se recortó un punto en la última jornada pero llevamos diciéndolo mucho tiempo, a nosotros lo que nos va a dar las oportunidades es conseguir los tres puntos», dijo en la rueda de prensa previa al partido.

El entrenador del Levante defendió el estilo de su equipo, pero confesó que no le sirve «de nada» el buen hacer en los entrenamientos. «Nuestra intención siempre es ir a por los partidos pero debemos medir esa energía para que no se convierta en ansiedad. Por eso ponemos mucha gente por delante de la línea de la pelota», afirmó.

«Estamos bien, con cosas positivas y otras negativas, pero todo eso lo he dicho otras veces. No valen de nada las sensaciones en los entrenamientos, no nos da ningún punto. Vamos a tratar de coger los tres puntos que están en juego», añadió.

Sobre el FC Cartagena, Felipe destacó la buena labor de su colega Calero desde su llegada. «Es un buen equipo, quizás con una situación que no se esperaba al principio. Es difícil y con Calero han salido de una situación complicada. Tienen un poco más de aire. Nos lo va a poner muy difícil», dijo.

Por último, confirmó que sólo tiene la baja por lesión de Algobia y no quiso valorar su posible renovación con el conjunto levantinista.