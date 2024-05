Piden a los policías locales de Murcia 50 euros a cambio de recibir una medalla por su labor durante la pandemia

El objetivo era noble, pero ha acabado en polémica. Los policías locales de Murcia que quieran lucir en su uniforme una medalla conmemorativa por su extraordinaria labor durante la pandemia de la covid-19... deberán pagarla de su bolsillo. El Ayuntamiento de Murcia, mediante un decreto de Alcaldía, concedió el pasado 7 de marzo una Felicitación Pública Personal a cada miembro del Cuerpo que hubiera prestado servicio en el marco operativo para la lucha contra la covid entre el 17 de marzo de 2020 y el 4 de julio de 2023, «por su enorme esfuerzo, sacrificio y dedicación sobresaliente, muy por encima de un normal cumplimiento del servicio policial». Además de esta ‘felicitación pública’ (una fórmula que aparece recogida en el Reglamento de Honores y Distinciones de la Policía Local), y debido a las «circunstancias extraordinarias» que la motivaban, se autorizó igualmente el uso en el uniforme de una condecoración conmemorativa, para la que se proponía un diseño específico.

Aunque el sentido común nos haga pensar que quien propone y concede un reconocimiento, en este caso el Consistorio murciano, es el que debe correr con los gastos, la realidad es que serán los agentes los que se tengan que rascar el bolsillo. Según una comunicación interna firmada por el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, «con el fin de cubrir los gastos de elaboración del estuche, medalla, pasador, pin y cinta, todos los interesados deberán abonar a su jefe de Grupo un total de 50 euros». Este documento concluía recordando que el plazo de la solicitud de la medalla terminaba el próximo 10 de junio.

Como era de esperar esta decisión ha indignado a buena parte de la plantilla policial, que no comulga con la idea de tener que pagar para recibir una medalla. Aunque no han querido identificarse, uno los agentes con los que ha contactado esta Redacción señala que "es una aberración que nos quieran cobrar 50 euros para comprar una condecoración; si no pasas por caja no se te da la medalla, es un disparate". Otro agente añade que le parece exorbitado la cantidad a abonar: "Nos hemos quedado estupefactos y te digo algo, esas medallas te las encuentras por 15 o 20 euros".

Desde el sindicato mayoritario en el Consistorio, Sime, han pedido formalmente al Ayuntamiento que se haga cargo de los costes. En un documento remitido a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, a la de Desarrollo Urbano (con las competencias en Recursos Humanos) y al alcalde de Murcia, esta fuerza sindical sostiene que no le parece “razonable que el propio trabajador reconocido por dicha labor tenga que asumir el coste de dicha medalla conmemorativa, consiguiendo además un efecto rebote de desincentivar aquello que se pretende reconocer”.

Imagen del diseño de la medalla que se quiere 'conceder' a los policías locales de Murcia. / L.O.

Recuerda el SIME que algo parecido ocurrió en el año 2023, cuando la Comunidad inició un proceso para la concesión de medallas a la constancia policial en el que cada policía debía costearse esa distinción. En aquella ocasión el SIME también se opuso.

Por su parte, desde Somos Sindicalistas también ha mostrado su sorpresa por esta decisión, que además llega cuatro años tarde, y creen que se trata de una “cortina de humo para intentar tapar la mala gestión económica y de personal en la que se encuentra el Ayuntamiento de Murcia”. Desde esta fuerza sindical recuerdan que el Consistorio todavía no ha abonado a los agentes el módulo de horas extra de Navidad y denuncian que la falta de transparencia en los traslados y en el nombramiento de algunos puestos ha generado un gran “desencanto” en la plantilla policial.

"Sólo es algo voluntario y optativo"

Por su parte, fuentes de la Jefatura de la Policía Local han explicado a La Opinión que no se trata de una medalla oficial recogida en el Reglamento de Honores y Distinciones sino que tiene un mero carácter excepcional, simbólico y "optativo" y que se decidió centralizar la compra de esta manera para evitar molestias y que todos aquellos agentes que quisieran lucirla en su uniforme no tuvieran que desplazarse hasta el punto de venta. Aseguran estas fuentes que lo mismo ocurre en la Policía Nacional y en el Ejército, porque son condecoraciones voluntarias, como las que se dan por antigüedad. De hecho, citan como ejemplo, el decreto de la Comunidad Autónoma (al que se opuso el Sime) de 2023 en el que se incluía que "el interesado puede adquirir por su cuenta el correspondiente galardón".

"Una prueba más de que el Ayuntamiento está en bancarrota", señala Vox

Para el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, se trata de una prueba más de que el Ayuntamiento de Murcia está en la más absoluta bancarrota”, algo que lleva afirmando esta formación desde que tuvo conocimiento de un agujero de casi 90 millones de euros en las cuentas de 2023. Gestoso no entiende cómo es posible que el Ejecutivo popular pueda gastar 150.000 euros en la Unidad de Caballería “y no tengan dinero para pagarles las medallas a nuestros policías locales, que se las han ganado con su esfuerzo en un momento muy difícil; es algo aberrante”. Según el líder de Vox, hacer que los mandos “pasen la gorra” podría suponer también una irregularidad que no cabe en la normativa municipal.

Aunque esta Redacción se ha puesto en contacto con el equipo de Gobierno de José Ballesta para recabar una valoración de lo ocurrido, desde el Ejecutivo popular han preferido no hacer declaraciones y se remiten a la respuesta ofrecida desde la Jefatura de Policía.