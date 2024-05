Una guerra contra los contaminantes de las aguas residuales en Murcia

Dudas sobre el futuro del proyecto por el silencio de la CHS

Ha pasado más de un año desde que la Confederación Hidrográfica del Segura sometió a información pública la documentación relativa al anteproyecto de obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Murcia-Este y el estudio de impacto ambiental. Desde entonces no se ha vuelto a mencionar nada, y por eso muchos se preguntan si este proyecto tan necesario ha sufrido algún percance o bloqueo en su camino hacia su esperada licitación y adjudicación. A pesar de que esta Redacción lleva varia semanas preguntando a la CHS por este asunto, el organismo de cuenca se ha negado a facilitar cualquier tipo de información. Desde Aguas de Murcia consideran que ante un proyecto de esta magnitud los plazos siguen siendo razonables y creen que en un año podría estar finiquitado el impacto ambiental. A partir de ahí será el momento de habilitar los fondos e iniciar el proceso de licitación y adjudicación, que se podría demorar unos 6 meses, por lo que el inicio de los trabajos podría llegar, con suerte, en 2026 o incluso 2027. «Urgente, urgente no es, pero no hay que dejarlo, para mañana no, pero para pasado mañana, sí», advierten desde la entidad Aguas de Murcia. Por otra parte, aseguran que los trabajos para la ampliación no requerirán en ningún momento una parada técnica. «Habrá que planificar muy bien, eso sí, la coordinación del desarrollo de la obra con la actividad de la planta, pero no vamos a parar».