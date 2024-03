El Real Murcia no convence ni ganando al Sanluqueño (0-1)

Volvió el Real Murcia a la senda de la victoria. Una victoria que llegó ante un equipo de la zona baja, los únicos equipos a los que tiene opción de ganar el Real Murcia; una victoria que permite a los granas meter presión al Recreativo y al resto de equipos que pelean por ese quinto puesto del play off, pero una victoria que no ilusiona a nadie. Porque es imposible que ilusione un Real Murcia que, después de adelantarse con un gol de Loren Burón en la primera parte, fue completamente dominado por el Sanluqueño, un Sanluqueño al que solo Manu García pudo frenar. Porque fue el meta murcianista el que salvó a los suyos, el que los sostuvo durante una segunda parte para olvidar y el que hizo valer un 0-1 que finalmente no se movió.

Cuando el Real Murcia podía haber aprovechado su victoria para intentar agarrarse a un clavo ardiendo, para confiar en dar un paso al frente teniendo en cuenta que la próxima semana reciben al Recreativo Granada, lo único que pasó es que el triunfo quedó eclipsado por la imagen ofrecida por los de Alfaro en la segunda parte, un equipo al que ya no solo bailan los equipos de arriba, un equipo al que hasta el Sanluqueño sonrojó en varias ocasiones. Porque hasta el minuto 95 estuvo atacando un equipo andaluz que anuló del terreno de juego a un Real Murcia decepcionante.

Loren Burón marca diferencias

No sufrió el Real Murcia en la primera parte, solo necesitaron los granas unos minutos de adaptación y luego, aunque fuera a trancas y barrancas, empezar a mirar poco a poco arriba. Como no hay un camino establecido, como el camino grana está lleno de imprecisiones, parece que la única forma de llegar arriba es por banda. Y por ahí insistieron los de Alfaro. Sin embargo, una vez más, de poco o nada sirvieron los centros de Dani Vega o del propio Loren Burón, porque los centros o son despejados por la defensa rival o acaban fuera. Daba igual que Carrillo siguiese de delantero y que Carrillo tenga fama de buen rematador, porque pocas veces remata el delantero murciano.

No parecía que fueran a suceder muchas cosas en ese primer tramo del partido. Las imprecisiones ganaban a los aciertos y las faltas hacían que no hubiera ritmo. Tampoco el Sanluqueño metía miedo a una defensa que de nuevo volvía a estar protagida por tres futbolistas en el centro del campo, con Larrea ocupando el sitio del sancionado Tomás Pina. Como el Real Murcia era incapaz de generar peligro, Samu Pérez quiso poner un poco de emoción a la cosa. El meta local, que había tenido que ser atendido durante varios minutos por un golpe, se hizo un lío en un despeje, dejándosela a un Carrillo en el que el balón chocó antes de marcharse fuera.

No se alió la suerte con el Real Murcia, por lo que tocaba seguir insistiendo, y conforme pasaban los minutos, los granas se sentían más cómodos presionando y robando balones para intentar aprovechar la velocidad de jugadores como Dani Vega y Loren Burón. Y ambos, junto a Burón, fueron protagonistas en la acción del gol. Haciéndose fuertes en la banda izquierda, Vega asistía al de Puente Genil para que este, con un disparo cruzado, batiese Samu Pérez en el minuto 26.

No aprovechó el Real Murcia esa ventaja para dar el golpe definitivo sobre la mesa, pero tampoco sufrieron los granas en lo que restaba de primera parte, una primera parte que entró en una fase de muchos parones, con constantes faltas y algunas tarjetas amarillas, como las que vieron Alberto González y Rofino. Este último pudo dejar con diez a su equipo, porque poco después de ver la cartulina volvía a hacer una segunda falta en la que el colegiado no quiso castigarlo con la roja.

En el 39 pudo hacer daño el Sanluqueño. Acumulando faltas a favor los locales, en una de ellas Nacho Ramón remataba fuera por muy poco. También la tuvo en la prolongación su oportunidad el Real Murcia. Tras un robo en el centro del campo, José Ruiz cabalgaba hasta el borde del área para abrir hacia un Dani Vega que envió el balón fuera.

Una segunda parte para olvidar

Lo poco que se vio del Real Murcia en El Palmar fue en la primera parte, porque tras el descanso, los granas fueron un equipo completamente dominado, un equipo en manos del Sanluqueño, un equipo que se encomendó a todos los santos para que los gaditanos no estuvieran muy inspirados. No fue cosa de un mal inicio, fue cosa de una muy mala segunda parte. Una segunda parte que además se fue complicando con las lesiones de Loren Burón e Isi Gómez, ambos sustituidos por problemas físicos. Y sin los dos jugadores más inspirados de los visitantes, el Real Murcia acabó completamente desinflado y pidiendo la hora.

El puesto de Burón fue ocupado por Enol Coto, un lateral al que Alfaro ya ha colgado el cartel de extremo, mientras que en el centro dal campo aparecó Totti del filial. Ni uno ni otro dieron soluciones a un equipo que se iba viniendo completamente abajo cada minuto que pasara. Antes, justo tras el descanso, Rofino se había quedado en la caseta para dejar su sitio a Marcos Mauro, y es que el técnico no quería que el central, con amarilla, pudiese ser expulsado.

Solo quedaba rezar para que el Real Murcia firmase uno de esos partidos de portería a cero, porque era la única forma de sacar los tres puntos de El Palmar. Tenía que ir apareciendo Manu García cada vez que el Sanluqueño se presentaba con peligro en el área, así lo hizo en una llegada de Juan González, que previamente había pintado la cara a Marc Baró.

No se le vieron a Marc Baró en las acciones defensivas sus ganas de play off, se le vieron más bien todas sus costuras; como también se le vio a Larrea su pasotismo cuando se quedó dormido y que estuvo cerca de ver como su error provocaba el gol de Escardó. No llegó el empate porque de nuevo aparecía Manu García para sacar in extremis el balón fuera y tapar todas las vergüenzas de sus compañeros.

Solo al final, cuando el Sanluqueño ya estaba viviendo en el área del Real Murcia, pudo llegar el 0-2. La peleó Amin hasta encontrar a un Juanmi Carrión que llegaba solo por la otra banda, pero el disparo desde fuera del área del lateral se estrelló en el palo.

Una y otra vez, hasta perder ya la cuenta, tuvo que surgir el meta grana para ir salvando el 0-1, un 0-1 que no se movió ya del marcador, un 0-1 que permite al Real Murcia meter presión a los equipos que pelean por el play off, pero un 0-1 que, visto lo sucedido en El Palmar, no ilusiona absolutamente a nadie.