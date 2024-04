El Real Murcia quiere fiesta

No sabemos quién es el Panoramix del Real Murcia, tampoco cuáles son los ingredientes de la pócima mágica que ha potenciado la fortaleza de los granas, lo que sí sabemos es que este Real Murcia de final de liga no tiene nada que ver con el Real Murcia de la primera vuelta. Y ese cambio va más allá del mercado de invierno. Porque del once titular que ayer ganó al Ceuta solo un futbolista llegó en enero, y ese futbolista es Loren Burón. El resto son los mismos que aterrizaron en verano y que muchos de ellos se habían ganado la carta de despido en diciembre. Es más, los jugadores que ayer fueron ovacionados tras ganar al Ceuta, tras acercarse a dos puntos del play off, son los mismos que hace unas pocas semanas eran algo así como villanos. Pero como en la película de Gru, aquellos villanos, son hoy los villanos favoritos de los aficionados murcianistas, esos aficionados murcianistas que este domingo se permitieron vivir una fiesta.

Vale que solo había tres puntos en juego, sin embargo el triunfo contra el Ceuta era algo más, era dar un golpe sobre la mesa sobre el play off, era demostrar que se podía ganar a un rival del ‘top-5’, era confirmar que el Real Murcia puede competir más allá de rivales hundidos en la clasificación. Había dejado muestras de su nuevo rol frente al Córdoba o ante el Málaga, pero en ninguno de ellos había sumado los tres puntos, tres puntos que sí se quedaron frente al Ceuta, un Ceuta al que llegaron a desquiciar, hasta el punto de que los de José Juan Romero pudieron mostrar poco o nada de ese equipo de autor que tanto presumen.

Antes de la media hora el Real Murcia ya mandaba en el marcador. A Marc Baró no le temblaban las piernas para ejecutar el penalti que Carrillo sacó en uno de los primeros ataques granas, un ataque provocado tras el saque de córner. Porque, pese a que ayer el Real Murcia fue más valiente que en Málaga, lo cierto es que cuando toca atacar es cuando más se le ven las costuras a los de Alfaro. Y se le ven las costuras porque ofensivamente el Murcia es un equipo ramplón, un equipo al que le cuesta conectar, un equipo al que solo Dani Vega y Loren Burón pueden conectar.

Pero ayer el destino quiso que todo saliera de cara. Soportó el Real Murcia el inicio agresivo del Ceuta, no se asustaron los granas, y cuando tuvieron su ocasión, gracias a un penalti, no fallaron. Media hora que confirma lo que ha madurado el Real Murcia, un Real Murcia que ya empieza a entender cómo funciona la Primera RFEF. Pues eso fueron los granas. Los granas fueron un equipo de Primera RFEF, un equipo que, elevado por su solidez defensiva, marcó la primera que tuvo, lo que en esta categoría ya te acerca y mucho a la victoria.

Y si alguien sabe de eso es Pablo Alfaro. Lo que pasa es que en otros partidos, sin goles granas, el ‘método Alfaro’ parecía inútil, pero ayer, ya con el 1-0, el ‘método Alfaro’ era lo mejor que le podía pasar al Real Murcia. Y los que mejor representan al técnico en el campo son sus defensas.

Porque José Ruiz se ‘comió’ a Cedric, el mejor de un equipo visitante que no podía contar con Rodri Ríos; y porque Alberto González volvió descansado tras perderse la cita anterior. No solo ellos. A Rofino ya pocos pueden ponerle ‘peros’ y Marc Baró poco tiene que ver con el lateral ingenuo de la primera vuelta. Otro de esos jugadores que ha florecido en el 2024 es Tomás Pina, un Tomás Pina que ahora sí merece ese cartel de titularísimo. Con ellos asegurando una semana más la portería grana -ya son siete las jornadas sin encajar- no se echó de menos ni al ausente Manu García, ayer en la grada por sanción.

Se sentía tan cómodo el Real Murcia, que hasta firmando un partido normalico a nivel ofensivo, los granas tuvieron mejores ocasiones que los visitantes. De hecho, el Ceuta apenas apretó a Gianni, inédito hasta el minuto 85, cuando tuvo que sacársela a Dani Romera.

Porque antes del descanso Marc Baró estrelló el balón en el palo tras un lanzamiento de falta casi perfecto, y en la segunda parte si el marcador no se movió otra vez a favor de los murcianistas fue porque José Ángel Carrillo no tuvo su día. El delantero murciano, que hace lo difícil y falla lo fácil, endemonió a Dani Vega al no completar una gran jugada del extremo, mientras que pocos minutos después hacía grande al meta visitante.

Si Carrillo hubiera sido un delantero Top, el Real Murcia no hubiera llegado a los últimos minutos con la incógnita por lo corto del marcador, pero como el Real Murcia no tiene ese delantero que se pasee por la categoría, tocó sufrir hasta el final, algo a lo que se han acostumbrado en Nueva Condomina. Pero más vale sufrir ganando que sufrir cuando ves a tu equipo encajando cuatro como ocurrió en la visita del Málaga o recibiendo cinco en Madrid.

Y si algo se le da bien al nuevo Real Murcia es sufrir. Aunque lo de ayer más que sufrimiento fueron cosquillas. Nunca apareció el Ceuta peligroso que esperábamos. Tampoco lo dejaron los granas. Que aprovechaban la desesperación de los visitantes para llevar el partido a su terreno. Cada falta cometida por los ceutíes era oxígeno para los granas, cada vez que los de Romero se enzarzaban con el colegiado, el Real Murcia miraba feliz cómo corría el reloj. Y así fueron pasando los minutos, y así fue cocinándose una victoria que acabó con fiesta, fiesta de una grada que no quería creer, porque para los granas creer es igual a decepción, pero con ese triunfo ante el Ceuta, triunfo que iba más allá del marcador, la mayoría ya empezaron a pensar ‘y si...’.

No será sencillo. Solo hay que ver el calendario. Solo hay que pensar que el próximo sábado llega a Nueva Condomina un Castellón con posibilidades matemáticas de sellar su ascenso a Segunda. Solo hay que pensar que una semana después hay que viajar a Antequera para medirse a un equipo que también se ha enganchado. Pero más imposible que hace dos meses no puede ser, y el Real Murcia ya ha demostrado que está empeñado en hacer cosas imposibles.

Pablo Alfaro: "El Ceuta tiene ventaja, pero ya no puede fallar más"

El Real Murcia mantiene viva la ilusión, nueva victoria, sexto triunfo consecutivo que les dejan a tan solo 2 puntos del Ceuta. Los de Pablo Alfaro plantearon un buen partido, demostrando una vez más la solidez defensiva, y batiendo el record de porterías a cero en Primera RFEF.

«Seguimos en la pelea, seguimos remando, hemos llegado bien a este tramo de la temporada. Tenemos que darle valor al esfuerzo de hoy, al fútbol que hemos desarrollado hoy», comentó Pablo Alfaro, quien añadía que «hoy hemos hecho un buen partido, con mucha madurez. También agradecer a la afición por toda la acogida en el día de ayer».

El Real Murcia ayer, no solo batió el record de la categoría con mayor número de porterías a cero, sino que también, casi una decada después, el equipo consiguió ganar con más de 10.000 espectadores, exactamente, 18. 944. «Ya iba siendo hora de que viniesen granas y les diesemos una victoria. Hoy estaba todo el mundo enchufado y aún nos quedan tardes muy bonitas. todos juntos somos más equipos», comentó el técnico del Real Murcia.

El play off está ahora a dos puntos, pero Alfaro sigue sin querer hacer cuentas. «Nosotros nos centramos en el siguiente partido, estamos siguiendo este camino, estamos acortando. Entramos en el último mes de la competición, con opciones reales, solo está el Ceuta, con una ínfima ventaja, pero ya no puede pinchar más», dijo Pablo Alfaro.