Sesenta profesores supervisarán los protocolos de acoso escolar en la Región de Murcia

Sesenta profesores de Atención a la Diversidad de la Región de Murcia se dedicarán a supervisar los protocolos de acoso escolar y ciberacoso de la Comunidad Autónoma, adelantó este miércoles en la Asamblea Regional el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, que compareció a petición propia en el Pleno de la Asamblea Regional.

De ellos, treinta serán profesores de servicios de la Consejería y los otros treinta serán orientadores educativos que trabajarán en los colegios e institutos de la Región para detectar de manera más rápida este tipo de problemas, mejorando las herramientas tradicionales de lucha contra el acoso escolar.

El consejero, muy criticado por la oposición por haber tardado ocho meses en acudir al Parlamento a comparecer a pesar de las solicitudes del PSOE y Podemos con motivo de la crisis del transporte escolar al inicio del curso, destacó las "políticas educativas eficaces" desarrolladas por su Consejería para reducir el abandono educativo temprano, que pasan por "flexibilizar la oferta de la ESO" y mejorar la coordinación entre distintos centros, medidas incluidas en el Plan de Transición Primaria-ESO de la Comunidad.

Además, anunció que ya está en marcha el tercer Plan Regional de Absentismo Escolar y señaló que se va a "simplificar el protocolo" existente para afrontar este problema de cara a hacerlo "más eficaz".

Se mostró particularmente orgulloso de la ampliación de la oferta de plazas de Formación Profesional, ya que los alumnos del próximo curso contarán con 4.300 plazas más, llegando a las 43.500. El objetivo de la Consejería es superar las 50.000 para el curso 2027-2028.

El consejero recordó que el Gobierno regional está dedicando 42 millones de euros en el Plan Plurianual de Modernización de Centros Educativos y otros 15 millones para avanzar en la gratuidad de los libros de texto.

El repaso por su acción en el Gobierno pasó por recordar la "irrenunciable" meta de mantener la "libertad de elección de las familias" para decidir el centro educativos de sus hijos. En este sentido, señaló que, a pesar del "contexto de caída de natalidad", se hace necesario "implantar medidas de conciliación y compensación" para los padres y madres. Como ejemplo, subrayó la creación de comedores escolares en doce centros educativos y el aumento de las becas comedor en un 37% en el presente ejercicio.

También remarcó el adelanto de la escolarización como medida que promueve el "equilibrio entre el trabajo y la vida familiar". Para el curso 2024-2025 se han ofrecido 7.500 plazas gratuitas de 0 a 3 años.

Críticas de la izquierda

"Ocho meses después de que le pidiéramos explicaciones, viene a comparecer a la Asamblea Regional para no decir absolutamente nada nuevo y no hacer ni una sola propuesta de mejora", criticó la diputada regional María Dolores Martínez, que aseguró que el consejero de Educación "será recordado por los barracones y por el peor inicio de curso escolar en la Región de Murcia".

Durante aquella crisis, más de 10.000 alumnos no pudieron disfrutar del transporte escolar y más de 2.000 alumnos comenzaron sus clases en aulas prefabricadas o barracones. Además, Martínez sumó el "grave problema de suministro en los comedores escolares, entre otros desastres".

Añadió que el Gobierno regional presupuestó en 2023 9 millones de euros de fondos propios para infraestructuras educativas, "de los cuales no ha ejecutado ni un solo euro".

Martínez explicó que "garantizar una educación de calidad y universal implica tener una dotación de profesorado estable con unas condiciones laborales acorde al puesto de trabajo, pero las condiciones de estos profesionales se vieron recortadas en la crisis del 2008 y no se han revertido al 100% sus derechos y la carrera profesional está estancada en el nivel I desde hace años".

María Marín, de Podemos, criticó la "actitud cobarde" del consejero por no haber comparecido cuando "miles de familias no tenían transporte escolar para sus hijos" y le afeó que fuera a la Cámara ocho meses después para dar un "mitin", criticando así que "PP y Vox impiden a la oposición ejercer su labor de control al Gobierno", ya que aún no han permitido a los grupos hacer preguntas orales a los consejeros en las sesiones de control, como sí ocurre con el presidente del Consejo de Gobierno regional. "Esto solo pasa en la 'Murciñistán' de Fernando López Miras", subrayó.

La portavoz morada aprovechó para criticar que el PP tardara dos semanas en pronunciarse a favor de Paco Rabal y Asunción Balaguer en otra "demostración de cobardía" e, incluso, alabó la actitud de los estudiantes de la Universidad de Murcia, que han iniciado acampadas en contra del genocidio en Gaza.

Contra la Lomloe

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo salió en defensa del Víctor Marín, afirmando que "la Región de Murcia destina un 23% del presupuesto a Educación, frente al 10% de media de todas las comunidades", por lo que "somos la tercera region del país que más invierte en Educación".

Aprovechó, además, para criticar la Ley de Educación de Pedro Sánchez (Lomloe), "una ley que se aprobó sin consenso con la comunidad educativa para complacer así a los independentistas, de quienes depende su Gobierno". Frente a esto, admitió que el Gobierno regional está "comprometido en contrarrestar los aspectos más lesivos de las sucesivas leyes socialistas, que han olvidado a los padres, y también a los propios alumnos".

La diputada de Vox María José Ruiz también no fue tan condescendiente con la Consejería de Educación, ya que puso en evidencia la "pobreza educativa" de la Región, valiéndose de los datos del informe PISA. Incluso, denunció la "falta de transparencia" en la entrega de información sobre pruebas educativas clave para evaluar el sistema educativo regional.