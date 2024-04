El Alhama ElPozo se lleva ‘in extremis’ un frenético duelo ante el Alavés

Fin de la temporada regular en la Primera Federación del fútbol femenino. El Alhama ElPozo logró ante el Alavés la decimosegunda victoria de la campaña (2-1), la cual le permite terminar en la quinta posición y jugar el play off de ascenso a Liga F. El equipo alhameño se jugará el salto de categoría contra el Osasuna, rival ante el que perdió tanto en Pamplona (2-1) como en el José Kubala (0-1).

Ante el Alavés, los aficionados que se reunieron en el José Kubala tuvieron que esperar a los últimos diez minutos de partido para ver todo lo interesante que ofreció el encuentro. Ninguno de los contendientes lograba hacerse con el dominio del partido. Las de casa, con la responsabilidad de estar delante de su afición, no terminaban de combinar jugadas de peligro, aunque daba la impresión de que controlaban el choque.

No hubo muchas variaciones tras el descanso. El Alhama ElPozo era un quiero y no puedo. Las vitorianas, sin nada que perder, no tenían prisa y dejaron pasar los minutos. Se llegaba al tramo final del encuentro con la impresión de que todo podía acabar como empezó, con un empate a nada.

Sin embargo, en el minuto ochenta y uno, Paula Moreno remata al fondo de la red un centro de Belén para abrir el marcador a favor de las locales. Se movió el avispero, ya que De Aira lograba la igualada merced a una pena máxima tan solo seis minutos después. Y no estaba todo dicho, ya que Lena Pérez, en el tiempo añadido, batía a Jana para dejar los tres puntos en casa. El resultado, algo engañoso visto lo visto sobre el césped, no debe hacerse confiar a un equipo alhameño que tendrá que hacerlo mucho mejor para superar a Osasuna en la eliminatoria por el ascenso a Primera División.