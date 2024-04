El UCAM se vuelve a bañar en bronce

No podía terminar el UCAM Murcia CB esta edición de la Basketball Champions League con las manos vacías. Después de ser uno de los equipos más destacados de la competición, de mantenerse intratable en el Palacio de los Deportes y de rozar por segunda vez en su historia el último partido de una Final Four, el conjunto universitario puso el punto y final a la temporada europea colgándose la medalla de bronce.

Iguala así el resultado obtenido hace seis años en Atenas, cuando en 2018 se impuso al MHP Riesen. Al que venció ayer fue al Peristeri griego de Vasilis Spanoulis en un partido con más oficio que brillo, pero que fue un factor vital para completar el podio de clubes españoles que han dominado por completo la competición junto al Unicaja Málaga y el Lenovo Tenerife.

Supo sufrir el equipo de Sito Alonso hasta lograr su objetivo, ya que cuando parecía que estaba todo decidido en el tercer cuarto, con una posesión en la que el UCAM pudo ampliar su renta hasta los 19 puntos de ventaja, el equipo griego dio un arreón que le situó a tan solo dos puntos de los murcianos en el tramo final. Reaccionó y gestionó su ventaja el UCAM en los momentos más tensos de un encuentro en el que el base Joe Ragland resultó ser un quebradero de cabeza. El exjugador universitario, quien pasó por Murcia en la temporada 2012-2013, firmó 24 puntos y 8 asistencias para liderar a un Peristeri que, a pesar de su falta de acierto desde el triple todo el partido (3/15) se mostró competitivo durante los cuarenta minutos y rozó la remontada en la fase decisiva.

Ludde Hakanson, con 22 puntos y un 5/6 en triples, fue el jugador más destacado por parte del UCAM en el encuentro. De hecho, el último lanzamiento exterior del base fue el que cerró definitivamente la victoria tras pasar por apuros en los dos últimos minutos, donde el Peristeri se acercó peligrosamente. Por su parte, la nota negativa fue que el alero Rodions Kurucs se tuvo que retirar lesionado de su pie derecho tras una mala acción en el tramo final del partido.

Rodions Kurucs, Radovic y Sant-Roos tras lograr el bronce. fiba/hendrick osula | EFE/ANDREJ CUKIC / José Pablo Guillén

Primer cuarto

Arrancó el UCAM con la novedad del base sueco en su quinteto y con un parcial de salida de 4-0 con un Ragland muy activo. Marcó territorio el Peristeri en los primeros minutos del encuentro, cerrando la pintura y obligando a los universitarios a ejecutar lanzamientos lejanos. No le tembló la mano a Hakanson en estos compases para anotar dos triples consecutivos y empezar a darle así al UCAM el impulso que necesitaba para igualar la intensidad mostrada por el conjunto griego (10-10). Todavía la costaba sujetar a su rival en defensa, pero los de Sito Alonso mostraron una mejor versión en ataque (14-15). Tras el tiempo muerto griego, Sleva abrió la primera brecha con un nuevo triple de Sleva a algo más de tres minutos para el final (14-18). Con las rotaciones, el UCAM mantuvo el nivel con una gran acción de Radebaugh que logró sacar el tiro libre y un brillante triple de Caupain, el quinto de los murcianos en este cuarto, para cerrar este periodo por delante (23-27).

Segundo cuarto

Le costó al UCAM mantener el mismo ritmo en el segundo cuarto con el que finalizó el anterior periodo, pero logró conservar su ventaja en los primeros compases con su segunda unidad. Una canasta de Radovic conservó los seis puntos de distancia (27-33) y los universitarios elevaron su nivel defensivo, lo que sacó de sus casillas por momentos al Peristeri en la toma de decisiones. Los de Sito Alonso continuaron ampliando su ventaja con las canastas del ala-pívot para estirar aún más la renta (27-38). A dos minutos para el descanso, el UCAM dio un nuevo arreón y aprovechó las visitas al tiro libre, con su rival en bonus, para gestionar su colchón en torno a los diez puntos, aunque no acabó contento del todo Sito Alonso con la defensa de su equipo en las últimas acciones (35-44).

El UCAM se vuelve a bañar en bronce / José Pablo Guillén

Tercer cuarto

De nuevo le costó al UCAM imprimir ritmo al partido con el inicio de la segunda parte, aunque gracias a su defensa pudo correr en algunas acciones y contar con ataques más rápidos en estos primeros minutos (39-48). Volvió a recuperar el equipo universitario los quince puntos de distancia, incluso los superó, con un triple de Hakanson que colcoaba el 39-55 a seis minutos para finalizar el tercer cuarto. Se veía bastante tocado al Peristeri en estos momentos del encuentro, por lo que el UCAM debía empezar a gestionar su juego también con el reloj. Intentó dar un paso adelante el cuadro griego, apurando sus opciones ante un UCAM que también estaba en bonus, y un parcial de 4-0, con una pérdida de Todorovic, obligó a Sito Alonso a pararlo (49-61). En el minuto 29 del partido llegó el primer triple de Peristeri por mediación de Kenny Williams, por lo que el UCAM no tuvo ni un segundo de respiro en este tramo al contar con una renta algo peligrosa al dejar todavía con vida el Peristeri (55-63).

Último cuarto

El intercambio de canastas no cambió demasiado el guion en el inicio de un último cuarto en el que no se descolgaba el Peristeri gracias a un incombustible Ragland (59-68). Con las rotaciones no mejoraron las prestaciones de un UCAM empeñado en complicarse el tramo final y un nuevo triple de Williams rebajó la distancia tan solo hasta los cuatro puntos (66-70). La inercia positiva estaba de lado del conjunto griego, algo que debía tratar de cambiar el equipo murciano a cinco minutos y medio para la conclusión. No lo consiguió, y le castigó un Joe Ragland que se marchaba hasta los 24 puntos en la siguiente acción. Por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo de manera urgente (70-73). Apareció ahora sí Sleva para convertir desde el perímetro y Ennis se emparejó con Ragland en defensa (73-76). Perdió el UCAM epara los últimos tres minutos a Rodions Kurucs por unas molestias en su pie derecho tras una acción y el marcador continuaba aún más apretado (76-77). Ennis pudo correr para darle algo de oxígeno a los universitarios y los tiros libres de Sant-Roos. Además, apareció Hakanson con un triple inverosímil para firmar un colchón de ocho puntos a un minuto y medio (75-83). Sin embargo, el no poder cerrar el rebote en el último tiro libre Chougkaz dejó el marcador en 82-85 a falta de cuarenta segundos. Fue entonces cuando Todorovic puso un tapón al propio Chougkaz cuando iba a realizar un triple y el jugador del Peristeri perdió el balón tras esa acción. Al final, Hakanson lo cerró desde el tiro libre (84-87).