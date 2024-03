El Real Murcia tendrá que dar otra vuelta de tuerca al trivote

Unas veces es la enfermería la que condiciona y mucho el once titular de Pablo Alfaro. Otras, como esta semana, son las sanciones. No es que el técnico grana tenga un equipo fijo, de hecho, por no tener, no tiene ni un patrón de juego, pero una jornada más, las bajas limitarán las alineación de los murcianistas en su encuentro de mañana sábado frente al Sanluqueño (16.00 horas). En esta ocasión serán Tomás Pina, Pedro León y Svidersky los jugadores que no podrán ser de la partida, a la espera de saber si Marcos Mauro ha superado sus problemas físicos y puede entrar en la convocatoria.

La baja de Tomás Pina, que hace una semana contra el Ibiza veía su quinta tarjeta amarilla, obligará a Pablo Alfaro a dar otra vuelta de tuerca al centro del campo, donde tampoco podrá contar con Svidersky, convocado con la selección sub-21 de Eslovaquia. Teniendo en cuenta que el equipo se siente más cómodo defensivamente cuando juega con tres futbolistas en el medio, el técnico maño tendrá que buscar un compañero de baile para Sabit e Isi Gómez.

Todas las miradas apuntan a un Pablo Larrea que ya ha dejado atrás la lesión que sufrió en el choque en Córdoba -27 de enero- y que no le permitió volver hasta el 3 de marzo. Ese día jugaba unos minutos ante el Recreativo, pero al ver amarilla, la quinta, se vio obligado a parar de nuevo, quedándose fuera de la lista ante el Linares. Hace una semana, frente al Ibiza, disputó 15 minutos.

Será mañana frente en el campo del Sanluqueño cuando Pablo Larrea vuelva al once titular grana, o por lo menos es la posibilidad que tiene más fuerza, dado que Alfaro tampoco puede contar con Pedro León, también sancionado al ver contra el Ibiza la quinta amarilla. El muleño, que ha pasado en las últimas semanas a un segundo plano completamente, había sido una alternativa en la media punta, pero esa idea no se podrá repetir en El Palmar, de ahí que todos los caminos lleven a Larrea.

¿Dos delanteros?

Y es que es más probable que Alfaro apueste por tres centrocampistas, con Sabit, Larrea e Isi Gómez; que se decida por alinear a dos delanteros, un imposible desde hace ya muchas jornadas. De hecho, en las segundas partes, con un Murcia necesitado de sumar puntos, el entrenador grana también ha descartado esa idea.

Si esta semana intentara sorprender, aprovechando las bajas de Tomás Pina y Pedro León, podría buscar más alternativas arriba, apostando por Amin o Álex Rubio por detrás de José Ángel Carrillo. Pero lo normal es que sea Larrea el que vuelva a la titularidad.

Pendientes de Marcos Mauro

No se espera que haya novedades en defensa, pero hoy se sabrá cuando hable en rueda de prensa Alfaro si el central Marcos Mauro se ha recuperado ya de la lesión que sufrió el 24 de febrero contra el Real Madrid Castilla y si puede entrar en la convocatoria ante el Sanluqueño. De todas maneras, la recuperación del argentino no significará la vuelta al once, donde en las últimas jornadas Alfaro ha dado continuidad a Alberto González y Rofino.

Pablo Larrea: «El primer decepcionado conmigo soy yo»

Pablo Larrea, centrocampista del Real Murcia, compareció ayer en rueda de prensa. El jugador madrileño no dudó en hablar de lo dura que en lo personal está siendo la temporada, y es que las lesiones apenas le han dejado ser protagonista en el cuadro murcianista, al que se incorporó el pasado verano como uno de los fichajes estrellas.

«Está siendo un año a nivel individual muy complicado. Las expectativas que tenía al llegar aquí no se están dando como uno quisiera. Vengo de dos temporadas muy complicadas a nivel individual por el tema de las lesiones y este año no me esperaba que fuera así. Creo que a nivel personal estoy poniendo todo de mi parte para reducir ese déficit que tengo, pero bueno, dentro de lo malo tengo la conciencia tranquila porque todo lo que está de mi mano lo estoy poniendo para llegar lo mejor posible físicamente y reducir esas lesiones», decía, mostrándose optimista y confiando en no volver a recaer.

Sin cumplir con las expectativas generadas tras su fichaje, Larrea decía que «entiendo también a la gente que está decepcionada en ese sentido conmigo porque se me firmó para mucho más. Yo soy el primero que está decepcionado conmigo mismo».