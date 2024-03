Raúl Lizoain mantiene las alarmas en la portería del FC Cartagena

El FC Cartagena aguarda un profundo dolor de cabeza con el tema de la portería. Los albinegros tras marchar Marc Martínez al Granada CF de Primera División, quedaron algo expuestos en esa posición tán delicada y decisiva como es la del guardameta. Tras unas buenas actuaciones en liga, Raúl comenzó a convencer a gran parte de la hinchada cartagenera, pero unas molestias sufridas la pasada semana le apartaron del último viaje a Burgos, y parece que también del próximo choque ante Racing de Ferrol en Cartagonova.

Tras la inesperada salida de Marc a tierras nazaríes, Raúl Lizoain que llegó como cedido el pasado agosto a filas cartageneras procedente del Andorra, cogió el testigo como portero titular en el cuadro dirigido por Calero. Hasta el momento, jugaba un papel secundario como portero para la Copa por detrás de Marc, donde protagonizó varias exhibiciones en tandas de penalti dando el pase al equipo hasta en dos ocasiones (CD Azuaga y AD Alcorcón). Pese a ello, la confianza en el guardameta canario no era excesiva por parte del graderío cartagenerista, ya que dejó algunas dudas frente al Valencia en la propia competición copera.

Finalmente, para cubrir la marcha del excapitán albinegro, se intentó la llegada de Altube (portero suplente del Albacete), pero ante la negativa de última hora por parte del club manchego, terminó por llegar a Cartagonova en una operación express Tomás Mejías. El experimentado portero llegaba a Cartagena tras ocupar un rol secundario en el Ceuta de Primera Federación, y ésto dejaba muy de cara la titularidad prácticamente indiscutida de Raúl Lizoain hasta final de campaña.

Coincidiendo con esa enorme racha de resultados del FC Cartagena en el inicio de 2024, Lizoain forjó partido a partido un nuevo perfil de cara a la afición. Uno en el que se destapaba como un guardameta mucho más seguro, efectivo y salvador que el previamente ‘juzgado’ por sectores de la afición. Con trabajo en silencio y parada a parada, fue eliminando esa nube de desconfianza y críticas de su persona, para ahora atraer halagos y elogios por sus grandes intervenciones. De esta forma, la presencia de Lizoain se ha vuelto aún más destacada, emergiendo como un héroe inesperado para el equipo en su lucha por salir del fango del descenso. Su destreza bajo los tres palos ha sido determinante en varios choques desde que ocupa ese rol como titular. Actuaciones como ante la SD Amorebieta, el CD Mirandés o el Real Zaragoza, dejaron elevada su figura gracias a sus intervenciones decisivas, que terminaron por asegurar puntos cruciales para la causa del equipo.

Sin embargo, en el último enfrentamiento contra el Burgos, lamentablemente, su ausencia se hizo sentir. Las molestias físicas que arrastraba desde la semana anterior le impidieron siquiera viajar con el equipo a Burgos, dándole la oportunidad de juego (y debut) a Tomás Mejías. Lizoain sufría unas molestias el pasado miércoles que le apartaron del entrenamiento al día siguiente (jueves) día en el que Calero confirmaba sus molestias en la rueda de prensa previa al partido. El míster dejó entrever que dependía de esa última sesión de viernes para ver si podía o no viajar a tierras burgalesas, pero, pese a verle comenzar el entreno con sus compañeros, Lizoain no se subió ni al autobús.

Esto provocó que Tomás Mejías viera su primera titularidad como cartagenerista, y pese a que realizó paradas de mucho mérito en El Plantío, el (3-0) no le avala en demasía. En la vuelta al trabajo del equipo de la trimilenaria esta presente semana, no se vio a un Raúl Lizoain que parecía que no llegaba a Burgos por poco, pero parece que sí puede sufrir algo más de lo esperado. El guardameta no se entrenó con el grupo con normalidad, y en la sesión de ayer miércoles parece que realizó algunos ejercicios específicos.

Habrá que esperar a los entrenamientos de hoy y mañana para saber si Lizoain vuelve al cien por cien, o por el contrario, Tomás Mejías vuelve a ocupar el papel de máximo protector de la puerta blanquinegra este sábado ante el Racing de Ferrol.