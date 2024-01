El Racing Cartagena Mar Menor no despierta. Los cartageneros volvieron a dejarse dos puntos, más que sumar uno, ante un Betis Deportivo que ronda los puestos de play off, pero inferior a los blanquinegros en el campo. Bajo la atenta mirada del entrenador oficioso, que no oficial, Fran Moreno, el cuadro racinguista volvió a gozar de innumerables ocasiones para amarrar una victoria en el Gómez Meseguer.

No es casualidad que el Racing Cartagena sea el equipo menos goleador del grupo. El conjunto de la trimilenaria produce, llega y no marca. Poco tardó el novedoso tridente de Carrillo, Álex Peque y Montejo en asustar a los béticos. Avisó este último de cabeza rebasada la media hora. No perdonó el ex del Vélez en su segundo intento. Recibió en carrera, superó a Guilherme con un gran gesto técnico y marcó a placer. Con el tanto de Montejo, un Peque estelar y un Carrillo eléctrico, el Racing parecía tener controlado el partido sin sufrir en defensa. Pudo el propio Carrillo poner el segundo en una vertiginosa jugada, pero erró el uno contra uno. Dejó vivo el conjunto racinguista a un Betis Deportivo correcto que supo encontrar rédito de un partido cada vez más roto. Peque, Alvarito y un desafortunadísimo Gonzalo Miranda pudieron poner más tierra de por medio. Sería el joven Álex Pérez el que encontraría premio con un remate de cabeza que precisamente Miranda no pudo despejar. Mala suerte, mala puntería y mal resultado para un Racing Cartagena que deberá cortar su sequía de victorias el próximo domingo (17.00) en La Constitución ante el todopoderoso Yeclano Deportivo.