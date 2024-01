Enol Coto es el primer refuerzo invernal para un Real Murcia que tiene el objetivo de reconducir su actual rumbo en el segundo tramo del curso en Primera Federación. Después de una primera vuelta marcada por la irregularidad en su juego y un pobre bagaje tras los malos resultados que le han alejado de los puestos altos de la clasificación, el conjunto grana debe encontrar el camino que le permita al menos engancharse a la lucha por el tren de cabeza para estar preparado ante cualquier tropiezo de sus rivales en su objetivo por recuperar terreno.

Después de las salidas del centrocampista Ángel Montoro y el extremo Sergio Navarro, el Real Murcia ya cuenta con su primer refuerzo de enero con la llegada de Enol Coto. El objetivo, según lo desvelado por Felipe Moreno, presidente del consejo de administración, en sus últimas apariciones públicas el pasado diciembre, es la de contar con una plantilla algo más corta y no incorporar más de cinco futbolistas nuevos. No obstante, pese a que esas son las intenciones, este plan podría abrir su abanico según las oportunidades que surjan en el mercado y la irrupción de operaciones con las que en un principio no se contemplaban, como la posible marcha del delantero Rodri Ríos ante el interés de su regreso al Ceuta.

Lo cierto es que con la llegada de Coto, quien recala cedido por el Sporting de Gijón, el cuadro murcianista refuerza su parcela defensiva, una de las posiciones que más vulnerables se han mostrado hasta ahora después de 18 jornadas en la tercera categoría. El joven asturiano, que en marzo cumplirá 23 años, llega avalado por sus actuaciones la pasada temporada en el Racing de Ferrol, donde acabó logrando el ascenso a Segunda División. Precisamente, fue a partir del pasado enero cuando se asentó en el once del conjunto gallego durante su estancia en el grupo I de Primera Federación, y se acabó convirtiendo en uno de los fijos del equipo que acabó logrando el salto al fútbol profesional con 26 partidos disputados, 19 de ellos como titular. Después de sus buenas actuaciones en su primer año a préstamo, el pasado verano se convirtió en jugador del primer equipo del Sporting de Gijón a todos efectos aunque con ficha del filial, sin embargo, tan solo ha podido disputar dos encuentros esta temporada en Segunda División.

La falta de minutos le ha llevado de nuevo a buscar un nuevo destino en el que poder jugar con regularidad, y en el Real Murcia confía en poder continuar con su progresión tras su buena experiencia en Ferrol. Se trata de un lateral veloz, capaz de armar el centro de forma rápida y clara proyección ofensiva, pero sin descuidar su posicionamiento atrás. Una nueva pieza con la que podrá contar Pablo Alfaro, entrenador grana, desde el entrenamiento de esta misma mañana en Pinatar Arena y que podría debutar este domingo ante el Melilla (12.00 horas, RFEF.TV) en el primer encuentro de la segunda vuelta en la Primera Federación.

La incorporación de Enol Coto coloca en la rampa de salida a Sergio Santos. Lateral derecho, que también ocupa ficha sub-23, y que no ha terminado de asentarse en los planes ni de Gustavo Munúa, al principio del curso, ni desde la llega del técnico aragonés el pasado noviembre. De hecho, hay que remontarse al duelo ante el Málaga, del pasado 26 de noviembre, para ver al madrileño en el once inicial, a pesar de participar en los duelos ante el Antequera y el Castellón.

A pesar de que Coto podría desempeñar funciones de lateral izquierdo en caso de necesidad, las intenciones del Real Murcia son también reforzar esa posición. Actualmente tan solo cuenta con Marc Baró para ese puesto, y está previsto que Álex Zalaya, que en un principio en verano recaló como central, también sea uno de los descartes tras realizar esas funciones durante un tramo del actual curso.

El centrocampista Pablo Hernández refuerza al Melilla, rival el domingo

El centrocampista del CD Tenerife Pablo Hernández jugará cedido hasta el final de la presente temporada en la UD Melilla, equipo del grupo II de Primera Federación, y que el domingo se enfrenará al Real Murcia en el Álvarez Claro en el primer partido de la segunda vuelta del curso (12.00 horas, RFEF. TV, segúna comunicó ayer el club isleño.

El futbolista tinerfeño, de 23 años, pasó a formar parte de la plantilla profesional el pasado verano, pero apenas ha tenido oportunidades a las órdenes de Asier Garitano. Con solo dos participaciones en encuentros ligueros, y otros dos partidos en la Copa del Rey, Pablo Hernández sale al Melilla, penúltimo clasificado de su grupo, en busca de minutos para continuar con su proceso de formación. «El CD Tenerife quiere desearle éxitos deportivos y personales en la etapa que afrontará en el citado equipo norteafricano», indicaba el comunicado de la entidad. El Melilla ocupa la decimonovena posición en el grupo II de Primera Federación, con 12 puntos, y se encuentra a seis de la zona de permanencia.