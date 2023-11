Novak Djokovic sigue sumando récords para que nadie pueda discutirle que es el mejor tenista de la historia, al menos, con el palmarés que presenta. En Turín logró su séptimo título de maestro para sumarlo a los conseguidos en 2008, de 2012 a 2015, 2022 y este domingo 19 de noviembre de 2023. Un nuevo récord para superar a Roger Federer. que se queda con seis. Y lo logró con su mejor versión de campeón destrozando a Jannik Sinner por 6-3 y 6-3.

El número 1, por octavo año, no dio opción para imponer su ley con una exhibición ante un rival de la nueva generación que persigue desbancarle y acabar con el dominio del Big Three. Sinner le abrió la puerta de las semifinales el jueves y este domingo Djokovic se tomó la revancha del partido de la fase de grupos que ganó el tenista italiano tras más de tres horas de batalla decidida en un ‘tie break’.

Esta vez Djokovic entró en el Pala Alpitour con la lección bien aprendida. El serbio presentó su mejor versión desde el primer juego, que lo ganó en blanco, hasta el último del primer set, que se apuntó en 38 minutos.

Intratable

Djokovic hizo el ‘break’ (3-1) y ya no dejó escapar su ventaja. Solo cedió dos puntos con su saque, cometió dos errores no forzados y con su servicio dominó sobre la rápida pista con 7 ‘aces’ y un 88% de puntos con el primero.

Ante esas estadísticas, Sinner no encontró la fórmula para frenar a su rival y su saque, la mejor arma en la semana, no le acompañó, presionado por el resto eléctrico y preciso como un bisturí del número 1. Djokovic no daba opción. Decidido e intratable. En el segundo set rompió el saque de Sinner de entrada (1-0) y ganó 10 puntos de corrido antes de cederle el primero al italiano.

Sinner miraba a su banco buscando soluciones. Salvó un segundo 'break' para el 3-0. La bola dio en la red y el paralelo de Djokovic se fue fuera ante el lamento del serbio. El italiano tuvo sus dos primeros puntos de 'break' (15-40) en el sexto juego después de 1 hora y 11 minutos de partido, pero Djokovic lo salvó con su saque para adelantarse 4-2.

No se rindió el italiano que, con casi todo perdido, se decidió a arriesgar más y presionar a un Djokovic que veía cerca el final y que estaba más contemporizador. Le puso en aprietos, pero el número 1 aguantó para llevarse el título, finalmente con una doble falta del italiano.

En busca de la Copa Davis

Djokovic sumó la 50 victoria en el torneo desde su debut en 2007. Un triunfo que le supone un cheque de 4.411.500 millones de dólares y 1.300 puntos para seguir como número 1 mundial, al menos, hasta el Open de Australia, donde defenderá el título y 2.000 puntos.

No acaba aquí su temporada. Djokovic viajará este lunes a Málaga para jugar la Final a Ocho de la Copa Davis en busca conquistar su segunda ensaladera con Serbia.