Matteo Berrettini, rival de Carlos Alcaraz en esta tarde en Wimbledon, fue durante un par de años la gran amenaza del tenis en hierba. En una época en la que escasean los especialistas en esta superficie, el romano ganó 23 partidos entre julio de 2019 y el mismo mes de 2022 y sus únicas dos derrotas llegaron ante Roger Federer, en los octavos de 2019, y contra Novak Djokovic, en la final de 2021.

La mala suerte se cebó con él y después de ganar su segundo Queen’s consecutivo, algo que solo han logrado tenistas que acabaron ganando Wimbledon -a excepción de Ivan Lendl y Andy Roddick-, dio positivo por covid, lo que le apartó de jugar en el All England Club. Fue un palo muy duro para el italiano, que dejó vía libre a Djokovic camino de su séptimo título, y apenas se ha prodigado en los grandes escenarios desde entonces; dos finales perdidas (Gstaad y Nápoles) y unos cuartos de final perdidos en el US Open, sus mejores resultados.

Este año ha padecido varios problemas musculares que le han impedido competir a buen nivel y le han tenido varios meses fuera de circulación. Una rotura abdominal le dejó KO en Montecarlo y trastocó toda su gira de hierba, hasta el punto de presentarse sin estar preparado aún en Stuttgart, ganar apenas tres juegos ante Lorenzo Sonego y salir llorando de la pista.

Sus perspectivas para Wimbledon, tras bajarse de Queen’s y no poder defender su título, no eran las mejores. «No sabía si podría jugar», explicó el transalpino tras vencer el pasado sábado al germano Alexander Zverev y clasificarse a octavos de final. «Llegué aquí y pensé que la atmósfera y el ambiente me iban a ayudar. No lo tenía muy claro, no porque no quisiera, pero para jugar un Grand Slam tienes que estar listo física, mental y emocionalmente. Son muchas cosas».

«Desearlo no es suficiente. Trabajé mucho con mi equipo y ellos me dejaron decidir: «Es tu decisión», me dijeron. Unos días antes pensé que no estaba preparado, pero no podía irme de aquí sin intentarlo». En sus tres primeros partidos, jugados de forma consecutiva en cinco días, Berrettini ha vencido a Sonego, su verdugo en Stuttgart, en cuatro sets, y por la vía rápida a Alex de Miñaur, finalista en Queen’s, y a Zverev.

«Si juega así, puede ganar el torneo», aclaró el germano tras perder con claridad. «Si me hubieran dicho hace unas semanas que jugaría durante cinco días seguidos en Wimbledon, lo hubiera firmado con sangre», respondió el italiano, que ahora se enfrentará por un puesto en cuartos de final al número uno del mundo, Carlos Alcaraz. La caída en el ránking de Berrettini, especialmente tras dejar escapar los 500 puntos que defendía en Queen’s, le pusieron fuera de los cabeza de serie y eso hizo que tuviera un cuadro tan complicado hasta el momento y que este lunes viva su cuarto enfrentamiento con Alcaraz.

«Bueno, de algún modo, esto es lo que quieres. Quieres jugar contra los mejores del mundo. Jugar contra Carlos va a ser un placer, una batalla. Me acuerdo que en Australia (2022) fueron cinco sets, y en Viena (2021) y Río (2022) fueron tres sets».

«Siempre damos lo mejor. Ahora es el número uno, así que es el mejor del mundo. Va a ser un gran reto, pero estoy encantado de tener esta oportunidad. Me acuerdo de verle en Roland Garros por televisión. Ahora voy a estar ahí fuera contra él, estoy muy feliz», matizó el italiano.

El último partido de la pista central en la jornada de hoy

El murciano Carlos Alcaraz disputará su partido de octavos de final contra el italiano Matteo Berrettini esta tarde en el tercer turno de la pista central. Por lo que se espera que el encuentro no comience antes de las 18.30 horas y se podrá seguir a través de Movistar +. El jugador de El Palmar saldrá a pista después del encuentro entre Beatriz Haddad Maia y Elena Rybakina y del de Ons Jabeur contra Petra Kvitova. La jornada en la central comienza a las 14.30 horas con los encuentros que dan acceso a disputar los cuartos de final.