El murciano Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, tiene la oportunidad de recuperar el liderato del ránking ATP esta semana. Para ello debe ganar el Cinch Championships que se celebra en el Queen's Club de Londres. Será el primer torneo de la temporada de hierba que dispute el jugador de El Palmar y en el mismo, en primera ronda, se enfrentará a la joven promesa francesa Arthuer Fils, quien ha accedido al cuadro final desde la fase previa.

La hierba es la superficie más inhóspita para el murciano, ya que en ella apenas ha jugado dos torneos oficiales, Wimbledon 2021 y 2022, además del torneo júnior en 2019 y un par de exhibiciones en Hurlingham el año pasado. «Yo siempre he dicho que pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy», dijo el murciano ante las declaraciones de Nick Kyrgios de que es el único que puede ganarle a Djokovic en esta superficie.

"Sólo fueron rampas"

«Sé que estoy a un buen nivel físicamente. Hay gente que cree que lo que me pasó contra Novak fue una lesión y yo no lo tomo así; fueron rampas. Es muy normal en los jugadores, todos han pasado calambres alguna vez. A los dos días estaba ya perfecto. Este último año sí que he tenido algunas lesiones más que otras veces. Pero sé de la capacidad que tengo que mejorar, pero físicamente creo que estamos haciendo un buen trabajo», comentó sobre los problemas físicos que sufrió en las semifinales de Roland Garros ante Novak Djokovic.

Un rival que ha pasado del 251 al 62 este año

La primera prueba de fuego la tiene este martes ante Arthur Fils, de sólo 19 años de edad y número 62 de la clasificación mundial. El prometedor jugador de Bondoufle ya ha sumado un título esta temporada. Fue en el ATP 250 de Lyon, sobre tierra batida, donde fue capaz de superar en cuartos de final al canadiense Félix Auger-Aliassime y en la final al argentino Francisco Cerundolo, cuartofinalista en Roland Garros. Comenzó el año jugando torneos Challenger, ganando en Oeiras (Portugal) y siendo finalista en Quimper (Francia). Después fue semifinalista en el ATP 250 de Montpellier, donde cayó ante Jannik Sinner y venció a Richard Gasquet y Roberto Bautista. También alcanzó las semifinales en el ATP 250 de Marsella. Todos estos torneos se disputaron en pista rápida. Ya en tierra batida se quedó en la segunda ronda de la previa del Masters 1.000 de Madrid, y también en la segunda, pero del cuadro final, de Roma, donde cayó frente a Holger Rune. En Roland Garros cayó en primera ronda ante Alejandro Davidovich. Por tanto, se trata de un jugador peligroso, en un buen estado de forma, que cuenta con la ventaja de haber jugador ya cinco partidos en hierba, tres en Hertogenbosch y dos en Queen's. Su progresión ha sido espectacular, puesto que ha pasado en apenas seis meses del puesto 251 de la clasificación al 62 que ocupa actualmente.

Dónde verlo y a qué hora

El partido entre Alcaraz y Fils será el segundo del día en la pista principal de Queen's. Abrirá la jornada a las once de la mañana en España el duelo entre el estadounidense Maxime Cressy y el danés Holger Rune. A continuación, en torno a la una, dará comienzo el del murciano y el galo. El mismo será transmitido por Movistar Deportes (canal 59) y ATP Tennis TV.