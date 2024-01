Comienza un nuevo año y, una vez más, lo hace con la agenda musical regional cargada de conciertos. Por supuesto, queda todavía mucho por conocer: el segundo semestre del año está todavía prácticamente en pañales y, en lo que respecta a los meses próximos, sería absurdo pensar que no vamos a tener alguna gran sorpresa, especialmente de cara al verano; además de que la mayoría de los grandes festivales todavía tienen sus carteles por cerrar –caso del Warm Up– o, incluso, por estrenar, como ocurre con La Mar de Músicas y el Jazz San Javier. Y, aun así, tenemos material más que suficiente como para ir organizándonos. De hecho, en la página web de La Opinión hemos elaborado una lista bastante completa con lo confirmado hasta el momento; lista que iremos actualizando y en la que encontrar, día a día, cronológicamente, lo que los escenarios regionales ofrecen a los melómanos murcianos. Pero ahora dejamos de un lado lo cuantitativo para centrarnos en lo ‘cualitativa’; o, mejor dicho, en lo más mediático (que, para gustos, los colores). Ya saben, el Rock Imperium y la visita de Judas Priest, el debut del Fortaleza Sound con Vetusta Morla, las visitas de Estopa y Maná, la vuelta de Tom Jones y Luis Miguel, lo nuevo de Robe...

Bien, empecemos a lo grande, con los festivales. Mientras la burbuja no estalle, parece que en la Región va a seguir habiendo oferta para (casi) todos los gustos, aunque con algunos claros dominadores. El indie –entendido como un estilo musical en torno al pop-rock– sigue siendo la apuesta principal de la mayoría de los festivales que se programan por estas tierras. Es el caso del Warm Up de Murcia (3 y 4 de mayo); del B·Side, de Molina (13 y 14 de septiembre), e, incluso, del nuevo Fortaleza Sound, de Lorca (28, 29 y 30 de junio). Los primeros ya han hecho público buena parte de un cartel en el que destaca la celebración del décimo aniversario de Viva Suecia y el regreso a la capital del Segura de Arde Bogotá, el gran fenómeno musical de 2023, pero en el que también hay propuesta más eclécticas como las de The Blaze, Sleaford Mods y Bomba Estéreo. Por su parte, el B·Side solo ha anunciado, de momento, a Amaral, y el Fortaleza Sound lleva como grandes cabeza de cartel a Vetusta Morla.

Comparten esta querencia por el indie los programadores del Visor Fest, que el 27 y 28 de septiembre celebrará su tercera edición murciana. Eso sí, en este caso hablamos de otro ‘indie’, de corte más anglosajón y nostálgico, principalmente porque apuesta por bandas internacionales de los ochenta y los noventa como los británicos The Charlatans, su única confirmación a día de hoy. Y los que también miran mayoritariamente al extranjero son los chicos de Madness Live!, responsables del Rock Imperium Festival de Cartagena, que ya tienen su cartel cerrado al 99% de cara a ese largo ‘fin de semana’ que tendrá lugar en el Parque de El Batel del 19 al 22 de junio. Por allí pasarán, efectivamente, los legendarios Judas Priest, pero también Avantasia –que repite tras ser uno de los grandes healiners de su primera edición–, Saxon, Yngwie Malmsteen... Han necesitado menos de tres años para convertirse en uno de los festivales más importantes de metal de toda Europa, y lo mejor de todo es que con cada programa parecen dar un pasito hacia adelante.

Por otro lado, y ante la ausencia, de momento –y veremos si por segundo año consecutivo– del Marearock, los viñarockeros tendrán que conformarse con las salas y festivales de pequeño formato como el Mama Music Fest de Roldán, que tendrá lugar el 18 de mayo y presentará a La Pegatina, Ciudad Jara, Hijos de Nacho y Greskand, mientras que quienes disfrutan de la world music esperan ansiosos nuevos detalles sobre La Mar de Músicas, cuya programación principal se desarrollará del 19 al 27 de julio y, en su mayoría, estará protagonizada por músicos de las islas del Mediterráneo, según confirmó hace unos días el Ayuntamiento de Cartagena.

Bueno, y si lo que te va el rollo urbano, atento a las redes del Sunsetland, que esta semana ha confirmado su regreso; a las del Animal Sound, que tendrá lugar finalmente del 28 al 30 de junio, tras dejar en el aire su continuidad durante la pasada edición, y a Los Favoritos, que el 12 de julio celebrará en Los Alcázares una jornada íntegramente dedicada al reguetón y derivados con Jahyco y Cano como grandes ‘cabezas’.

Los amantes del jazz estarán respaldados todo el año con los festivales de Murcia, Cartagena y San Javier

Y no podemos cerrar este repaso festivalero sin hablar de jazz. Porque en nuestra Región, los amantes de este género se sienten respaldados durante todo el año. Se desconocen los detalles de las próximas ediciones de los festivales de San Javier y Cartagena –ni siquiera sabemos, todavía, las fechas–, pero sí se puede consultar ya la del Murcia Jazz Festival, que tendrá lugar en marzo (Catherine Russell, Antonio Lizana, etc.), y, para ir abriendo boca, la agenda del Jazzazza Jazz Club de Algezares, que promete un año intenso.

Tampoco sabemos demasiado –es pronto– del Cante de las Minas y de Lo Ferro (del 22 al 28 de julio), pero sí de la Cumbre Flamenca de Murcia, que en su trigésimo primera edición (del 2 al 24 de febrero) traerá a la capital del Segura a Israel Fernández, a Lole Montoy y a Reyes Carrasco, entre otros.

Más allá de los festivales

Estos últimos festivales –los de jazz y flamenco– obedecen a un modelo que está cada vez más en boga: en vez de concentrar toda la programación en un par de días o tres, ¿por qué no estirar la experiencia y posibilitar al público la asistencia a los conciertos casi de manera independiente, sin abonos que ‘obliguen’ al aficionado a ver a todo el que pise el escenario? Los ciclos son la evolución de esto último: espectáculos agrupados bajo una misma marca, pero repartidos por el calendario. Los más importantes durante los últimos años han sido Las Noches del Malecón, de Monkey Pro, y el Murcia On, de Ibolele Producciones.

Los primeros aún no han anunciado nada, aunque aseguran a esta Redacción que lo harán «próximamente», mientras que los segundos tienen ya un buen puñado de grandes shows programados en la Plaza de Toros de la capital del Segura: Estopa (25 de mayo), Raphael (7 de junio), Maná (15 de junio), que hará un repaso por sus casi 40 años de trayectoria tras seis años sin dejarse ver por España; Rozalén (22 de junio), Luis Miguel (10 de julio), que vuelve a España tras cinco años de ausencia con su nuevo tour y sus grandes éxitos, como La bikina, o La incondicional; Gilberto Santa Rosa (16 de julio), Tom Jones (25 de julio), el ‘Tigre de Gales’, quien ya hizo lleno en la misma plaza en 2016; Melendi (28 de septiembre) y Manolo García (5 de octubre).

Otros grandes conciertos que se celebrarán este año en Murcia, aunque sin marcas bajo las que cobijarse, son los de Sergio Dalma (el 10 de febrero, mientras que el 5 de julio estará en Cartagena), Mizel Izal (29 de febrero), Pablo López (9 de marzo), Malú (16 de marzo), Camilo (16 de julio) y Robe (21 de septiembre).

Pero pensar en este tipo de fechas como las que sujetan la industria cultural es vivir ajeno a la realidad. Las salas han sido, son y serán siempre la base, no solo del sector (como negocio), sino también de la ‘escena’, del panorama (regional y nacional), de la música, en definitiva. Y dado que estamos hablando de ciclos, es inevitable mencionar en este punto a uno de los que mejor y en mayor medida agitan año tras año la agenda de conciertos: el Microsonidos. Entre febrero y marzo, Silbato Producciones ha organizado más de treinta noches de conciertos entre los que destacan especialmente los de Jay-Jay Johanson (día 22 del mes próximo) y los legendarios The Fuzztones (unos días antes, el 17).

The Fuzztones son una leyenda viva del garaje rock/punk neoyorquino de los ochenta, como lo es, por supuesto, Marky Ramone, quien fuera batería de los Ramones, y que regresará a Murcia el 11 de abril con su proyecto Blitzkrieg. El concierto tendrá lugar en Garaje Beat Club –igual que el de The Fuzztones–, una sala que se ha convertido en referencia para los amantes de este y otros géneros más ‘pesados’ como el metal y derivados.

Ya este jueves estuvo sobre el escenario de GBC el mítico Abbath, uno de los grandes pioneros de la vertiente más oscura de este estilo –el black metal–, pero no será la única gran referencia internacional que pase por allí durante este 2024. Y también lo harán, claro, los grandes estiletes del género a nivel nacional: Angelus Apatrida (11 de febrero), Aphonnic (15 de marzo), Saratoga (27 de abril)...

Por último, un concierto a tener muy en cuenta durante este primer semestre del año es el que ofrecerá el 14 de abril en Garaje Alain Johannes, un artista al que perfectamente se le podría aplicar aquello de «el músico favorito de tu músico favorito». El que fuera colider de la banda Eleven ha colaborado activamente con bandas como Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers y No Doubt, así como con Chris Cornell (Soundgarden), Mark Lanegan (Screaming Trees), Eddie Vedder (Pearl Jam) y otros tantos.

Regresos y despedidas

Por otro lado, y dentro de la ingente programación de las salas de Murcia, hay unos cuantos conciertos a los que hay que hacer mención por suponer la vuelta a los escenarios de sus protagonistas o su despedida. Entre quienes regresan, destacan Nudozurdo, que en noviembre anunciaron nueva gira tras cinco años de parón; estarán en la Sala Spectrum el 8 de marzo.

También el Duo Kie, una de las bandas de rap español más importante de la primera mitad de lo que llevamos de siglo XXI: actuarán junto a El Chojin en la Sala Mamba! un día después, el 9. Y ese mismo mes, el día 23, y sobre esas mismas tablas, Sôber, Savia y Skizoo volverán a encontrarse con motivo del treinta aniversario de la banda germinal de Carlos Escobedo.

Además, Chambao, los padres del flamenco chill, presentarán su nuevo disco, En la cresta del ahora (2023) –el primero desde Nuevo ciclo, de 2016–, en Garaje Beat el 17 de mayo.

Los ciclos ganan popularidad en la agenda con Murcia On, Microsonidos y Las Noches del Malecón

En cuanto a las despedidas, la más reciente –anunciada hace apenas unos días– es la de Zoo: el Monet, Panxo y compañía se pasarán por Murcia antes de decir adiós el 21 de marzo.

También ha programado ya su último concierto en murcia los hermanos Adrián y Juan Carlos Gomis, Funzo & Baby Loud, que lo dejarán este año pero lo hará con nuevo disco y un último baile en la Mamba! el día 18 de mayo. Y en septiembre, la despedida de Murcia, tras medio siglo ejerciendo como iconos de la rumba flamenca, de Los Chichos, que tendrá lugar el día 27 en el Auditorio Murcia Parque. Además, en poco más de un mes –el 17 de septiembre– nos visita Jarabe de Palo, que ofrecerá un concierto entre la vuelta –pues llevan fuera, por motivos obvios, desde el año 2020– y la despedida, pues el objetivo es rendir un merecido homenaje al que fuera su líder, Pau Donés, fallecido hará tres años el próximo verano.

Por lo demás, realmente podríamos invertir litros de tinta en citar otros conciertos de esos que son para señalar en rojo en el calendario. Coque Malla estará en la Mamba! la próxima semana; Tarque, el día 27; un día antes, el 26, visitará la Spectrum Ben Yart, nuevo rey de panorama trap-underground, y también volverá a Murcia el cartagenero Kaze, el 2 de febrero.

El día 4 del mes próximo, Rodrigo Cuevas protagonizará el concierto principal del FolkFest, y el 16 de marzo la barcelonesa Belén Aguilera ofrecerá su particular show en la Gamma. Y para los que prefieran la canción de autor, Ítaca acogerá el próximo día 27 a la murciana A Mares y el Café de Alba cuenta con una amplia programación de conciertos en la que figuran nombres como los de Vicky Gastelo, Guiu Cortés, Luis Fercán, Eva Sierra... Ah, y el ‘padre’ de muchos de ellos (de los más jóvenes, al menos): Ismael Serrano vuelve el 20 de abril al Teatro Circo.