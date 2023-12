Y es que a Napalm Death se suman el colosal Richie Kotzen, que ya el año pasado demostró su talento comandando -y ya es mucho decir- a The Winnery Dogs; los inclasificables Igorrr, el más vanguardista entre los proyectos del talentoso músico francés Gautier Serre; los californianos Cirith Ungol, en la que será su primera y última visita a España (el concierto, exclusivo, forma parte de su gira de despedida), y los también norteamericanos Night Demon, heavy metal de estilo old school que han materializado como nunca en su último trabajo, Outsider (2023).

DISTRIBUCIÓN POR DÍAS

19 de junio 2024

JUDAS PRIEST / EXTREME / Uriah Heep / In Extremo / Ronnie Romero / Anthem / Turmion Kätilöt / Blackbriar

20 de junio 2024

AVANTASIA / GLENN HUGHES / Kamelot / TNT / Richie Kotzen / Plini / Marduk / Cirith Ungol / Kadavar / Praying Mantis / Xandria / Night Demon / Celtian / Shores Of Null / Arwen / Lonely Fire / Archetype Of Disorder

21 de junio 2024

SAXON / ACCEPT / EMPEROR / Beast In Black / Igorrr / Napalm Death / Einar Solberg / Nestor / Tete Novoa / The Raven Age / Phantom Excaliber / Diabulus In Musica / Astray Valley / Hard Love / Invicti / Nyhem

22 de junio 2024

YNGWIE MALMSTEEN / WARLOCK / The Darkness / Carcass / Riverside / Textures / Spidergawd / Tankard / Green Lung / Lovebites / Riot City / The Last Internationale / Holycide / Darknoise / Vatican Spectrum