El Rock Imperium Festival de Cartagena acaba de anunciar a Judas Priest como cabezas de cartel de su próxima edición. Los británicos, leyendas del heavy metal, lideran la última ronda de confirmaciones del macroevento que la promotora murciana Madness Live! ha preparado para los días 19, 20, 21 y 22 de junio de 2024, un día más que el pasado año y tiempo durante el cual la ciudad portuaria se convertirá en referencia internacional para los amantes del género.

Y es que los responsables de himnos como Breaking the law y Painkiller no estarán solos en el Parque de El Batel. Ya en un primer avance se confirmó la presencia en el 'RIF' de otras dos bandas punteras dentro de la incomparable hornada del heavy metal de los setenta, Saxon y Accept, mientras que hace unos días se anunció el regreso de Tobias Sammet y su aclamado proyecto Avantasia (que hizo las delicias de los fans durante la primera edición del festival, en 2022). Pero este jueves se han incluido en el cartel, junto con los 'Judas' de Al Atkins, veinticinco grupos de renombre; algunos, historia del rock.

Es el caso, por ejemplo, de los londinenses Uriah Heep, que abrieron el camino progresivo del género en la década de los setenta, o de Doro Pesch, otra vieja conocida, que regresa con su única fecha de 2024 en España para rememorar el legado de la banda que le lanzó a la fama: Warlock. Otros nombres propios son los de Glenn Hughes y Yngwie Malmsteen: el primero, pieza indispensable para entender la grandeza de una banda histórica como Deep Purple (que ya estuvieron el año pasado en Cartagena); el segundo, uno de los guitarristas más influyentes del rock, pilar del metal neoclásico (el suyo también será un concierto exclusivo en nuestro país).

Y, si avanzamos un poco en el tiempo, no podemos dejar de mencionar a Extreme, banda imprescindible de los ochenta y los noventa, de actualidad ahora por formar parte de la banda sonora de series como Stranger Things. Mientras que si hablamos de grupos más contemporáneos', nacidos a lo largo de este siglo XXI -aunque beban indiscutiblemente de los clásicos-, hay que citar a The Darkness, puro rock and roll attitude. Los ingleses, grandes abanderados del hard rock y del renacer del glam, interpretarán en su integridad uno de sus álbumes más aclamados, Permission to land (2023).

Por otro lado, navengando entre subgéneros, la nota de progresivo moderno la pondrán este año los polacos Riverside; la gótica, los neerlandeses Blackbriar; la folkie-bluesera, los neoyorquinos The Last Internationale (los favoritos de Tom Morello), la black/doom, los italianos Shores of Null, y el stoner psicodélico tendrá en los alemanes Kadavar a sus mejores representantes. En lo que respecta al thrash, Madness Live! nos trae a los también germanos Tankard, y el cupo sinfónico queda muy bien cubierto con sus compatriotas de Xandria. Y la nota exótica -que empieza a ser tradición- la pondrá el quinteto femenino Lovebites, procedentes de Japón, de donde también vienen Anthem, una de las primeras confirmaciones del festival, y Phantom Excaliver, una más de ese listado de veintiseis que ha alegrado de la mañana a los metalheads de la ciudad portuaria (y alrededores).

También merece la pena destacar la visita de los holandeses Textures, banda muy bien considerada en las aguas del progresivo y que no se sube a los escenarios desde el año 2017. Y de Ronnie Romero, demandado vocalista chileno (ha cantado con Rainbow, Michael Schenker, Vanderberg y Lords of Blacks, entre otros) que, después de visitarnos el año pasado con Elegant Weapons, el próximo verano regresa a Cartagena con su proyecto en solitario.

Completan este último anuncio ocho propuestas nacionales, lideradas por Tete Novoa, que ya el año pasado pasó por Cartagena como cantante de Saratoga. Además, también se suman a este Rock Imperium los catalanes Astray Valley, los thrashers madrileños Holycide y los sevillanos Invicti, nacidos de una banda tributo a Manowar. Y a estos hay que incluir dos bandas de Murcia y otras dos de la ciudad portuaria: The Raven Age y Hard Love, en representación de la capital del Segura, y Archetype of Disorder y Lonely Fire para demostrar que no todo el metal que suena en la ciudad viene de fuera del municipio.

Por último, conviene recordar en anuncios anteriores se ha confirmado la presencia en la edición 2024 del festival de grupos como Emperor, Carcass, Kamelot, TNT, BEast in Black, In Extremo, Nestor, Turmion Katilot, Green Lung o el regreso del vocalista de Leprous, Einar Solberg, entre otros. Y es que son más de medio centenar de bandas las confirmadas para esos cuatro días de junio, y todavía hay un par de huecos en la parte baja del cartel que se rellenarán en las próximas semanas. Vamos, que toda apunta a una nueva sobredosis de metal para encarar el verano del próximo año.

Zona de acampada

Junto a las novedades del cartel, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo; y el director del festival, Juan Antonio Muñoz, que presentaron los nuevos nombres, anunciaron que la cita metalera contará con una zona de acampada debido a la gran demanda de alojamiento y a la escasez de plazas hoteleras no solo en Cartagena sino en municipios cercanos. Así lo indicó Muñoz, quien avanzó que el día de más que suma el festival puede suponer que todo el certamen genere más de 7 millones de euros en la ciudad.

Además, el festival también saldrá a la ciudad, con conciertos en diversos lugares del casco histórico para hacer que Cartagena se envuelva aún más del sonido rock. No obstante, Muñoz afirmó que tanto la ubicación de la zona de acampada como los lugares para hacer los conciertos fuera del recinto del festival aún están por concretar.