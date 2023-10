La tercera edición del Rock Imperium Fest contará con un día más en 2024. El miércoles, 19 de junio, se suma a los días ya anunciados, por lo tanto el festival se llevará a cabo entre el 19 y el 22 de junio.

Los abonos ya adquiridos tendrán gratis este día. Toda la información y venta de abonos en 'rockimperiumfestival.es'.

Hace unos días, el Rock Imperium confirmó para su programación de 2024 a Avantasia, Saxon, Accept, Emperor, TNT y Beast in Black, se suman también Carcass, Kamelot, In Extremo, Einar Solberg, Nestor, Marduk, Praying Mantis, Green Lung, Turmion Kätilöt, Spidergawd, Riot City, Celtian, Diabulus In Musica, Arwen, Darknoise, Vatikan Spectrum y Nyhem.