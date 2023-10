La tercera edición del Rock Imperium Festival de Cartagena, que cuenta con Saxon y Accept como cabezas de cartel, ha ofrecido este viernes un nuevo adelanto de la que será su nómina de bandas y artistas para los días 20, 21 y 22 de junio de 2024. Ya se había anunciado, además de las de los dos grandes headliners ya citados, las visitas de Emperor, Beast in Black y TNT, las tres, únicas en nuestro país (estas bandas no ofrecerán más conciertos en España el año que viene), y también la de los japoneses Anthem, última confirmación hasta hace unos minutos. Pero, para compensar la subida de precios de los abonos -ya disponibles en la web a 180 euros-, la productora al cargo, Madness Live!, ha lanzado cerca de una veintena de nuevos nombres con los que rellenar -se estima- la mitad de los huecos del programa.

La gran 'novedad' -entre comillas, porque ya pisaron el escenario del Parque de El Batel- es Avantasia, que regresan con Tobias Sammet a la cabeza y "con una producción aún mayor y un repertorio renovado". "El proyecto que el vocalista alemán creó con The Metal Opera (2001) se ha hecho tan grande, a nivel musical y escénico, que se ha convertido en imprescindible tanto para los amantes del power metal como de los sonidos duros en general", señalan desde el festival. Pero esta no es la única confirmación de entidad de esta segunda tanda de confirmaciones... Así, otra banda que merece la pena destacar es Kamelot, referentes del metal sinfónico que, después de cinco años de parón discográfico, acaban de regresar con The Awakening (2023), y, para los amantes de los sonidos más extremos, Carcass, leyendas del death metal.

Más metal

Sin embargo, y como es habitual, el Rock Imperium cuenta con un buen puñado de joyitas que, aunque de menor peso mediático, seguro que son del agrado del aficionado. Es el caso, por ejemplo, de los alemanes In Extremo, una veterana banda de folk metal que utiliza instrumentos tradicionales como la gaita o la zanfona y que en directo ofrece espectáculos que rozan lo teatral. También merece mención Einar Solberg, el prodigioso cantante de los noruegos Leprous, que como Avantasia actuaron ya en Cartagena en 2022. El vocalista presentarán su álbum debut en solitario, 16 (2023).

Nueva tanda de confirmaciones con Avantasia como cabezas de cartel de una de las jornadas del festival junto ni más ni menos que Carcass, Kamelot y muchos otros en uncartel que hará las delicias de los amantes del Rock y el Metal.



Entradas YA a la venta: https://t.co/YxdV0eg3vA pic.twitter.com/AMYLSebDMX — Rock Imperium Festival (@RockImperiumFes) 6 de octubre de 2023

Por otro lado, la organización reconoce que, después de que Nestor se cayeran del cartel del pasado verano a última hora, se la tenían "guardada" a estos hardrockeros suecos, y no han dudado en cobrarse el favor para 2024. Presentarán Kids in a ghost town (2021), mientras que Marduk harán lo propio con Memento mori (2023), uno de los discos más destacados de lo que va de año. Eso sí, los de Morgan Steinmeyer Håkansson tienen un estilo muy diferente al de Nestor... Ellos son "estandartes del black metal", y promenten llevar su oscuridad hasta el último rincón de la ciudad portuaria.

Y si hablamos de virtuosismo, cabe destacar al australiano Plini, uno de los mayores prodigios de la guitarra en los últimos tiempos (el festival asegura que nos dejará a todos "totalmente boquiabiertos"). Y de un talento emergente a unos veteranos, auténticos pioneros de la 'Nueva Ola del Heavy Metal Británico' (NWOBHM): Praying Mantis, "que llevan más de cuatro décadas de trayectoria siendo iconos del rock británico y ofreciendo actuaciones tan enérgicas como emocionantes". Estarán el año que viene en Cartagena, igual que sus compatriotas Green Lung, que celebran líricamente el folclore, los mitos y leyendas de Gran Bretaña evocando el espíritu salvaje y mágico de sus ancestros.

Completan este avance Turmion Kätilöt, punta de lanza del disco metal finés, y Spidergawd, que fusionan elementos de la psicodelia con el stoner. También se suma al Rock Imperium 2024 la nueva cara del metal canadiense, Riot City, y los españoles Celtian, que regresan tras poner a bailar al personal durante la primera edición. Parte del cupo patrio son, igualmente, Diabulus In Musica, banda de metal sinfónico, y los Arwens, que representan la incorporación de sonidos progresivos en el hard rock. Por último, también pasarán por Cartagena las bandas murcianas Darknoise y Nyhem, así como los locales Vatikan Spectrum.