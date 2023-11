Lorca volverá a contar a partir del próximo verano con un gran festival de música. No es que la Ciudad del Sol no contara hasta ahora con destacados eventos de estas características –ahí están, entre otros, el de Primavera y la Movidaochentanoventa–, pero las sombras del Espirelia y el Lorca Rock son alargadas, y el vacío que ambos dejaron a finales de la primera década de los dos mil, un espacio demasiado grande como para que fuera obviado. De hecho, Fulgencio Gil, alcalde de la localidad, ya avanzó durante la campaña electoral del pasado mes de mayo que, de salir elegido, su proyecto ‘Fortaleza Sound’ se llevaría hacia adelante, y así ha sido.

Porque ayer se presentó oficialmente en la antigua plaza de abastos la primera edición de este nuevo festival, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de junio de 2024 y «aspirará a posicionarse como una de las citas indie de referencia a nivel nacional». Así lo afirmaron fuentes de la Consejería de Cultura, organismo también involucrado en esta iniciativa y que estuvo representado durante el encuentro con la prensa –capitaneado por el edil lorquino– por su máxima responsable, Carmen Conesa. Al acto también asistieron los promotores y hosteleros de Lorca, ya que se prevé que los conciertos generes «miles de pernoctaciones» en el municipio y alrededores, con lo que eso supondrá a efectos de gasto por parte de los asistentes. ¿Y con qué se pretende convencer a los seguidores del género? Pues con un cartel que aglutinará a veinticinco bandas y que tendrá como uno de sus grandes cabezas de cartel a la banda madrileña Vetusta Morla, punta de lanza del indie español. Además, León Benavente, Amatria y el grupo murciano Glas también formarán parte del debut del Fortaleza Sound, según se anunció este viernes en un acto que captó la atención de los viandantes y que sirvió de aperitivo de lo que se viene con una pinchada de Jorge2nd & Madbel DJ’s, una pequeña actuación de los locales Labouns y un sorteo de abonos. Todo sea por dar a conocer esta novedosa propuesta. Vetusta Morla: "Hacemos nuestra música con nuevos ingredientes" No obstante, los escenarios principales del Fortaleza Sound se encontrarán en el Huerto de La Rueda, que acogerá actuaciones que arrancarán por la tarde y terminarán de madrugada, y en la Plaza de España, donde se sucederán los conciertos desde el mediodía y hasta que comiencen los del recinto ferial. Estos últimos serán gratuitos; los otros requerirán de abono, salvo los del domingo, pues esta última jornada será de acceso libre en su integridad. Además, los organizadores aseguran que se tratará de un «festival accesible» y que habrá shows adaptados al lenguaje de signos, así como zonas habilitadas para personas con movilidad reducida. Estimaciones En lo referente a las cifras, la organización estima que asistirán al Fortaleza Sound unas 10.000 personas cada día, muchos de ellos procedentes de fuera de la Región, «lo que generará una repercusión económica muy importante en Lorca y alrededores». En este sentido, Carmen Conesa anunció la inmediata adhesión de este evento a la marca de festivales de la Comunidad, y recordó que el año 2023 se va a saldar como un ejercicio histórico para el turismo musical, con más de 130 días de música, 350.000 asistentes y un impacto que superará los 43 millones de euros. «Estas cifras demuestran que el producto de festivales es un auténtico motor económico y un recurso capaz de reducir la estacionalidad, dinamizar la ocupación y dar impulso a la economía local y el empleo», resumió la consejera.