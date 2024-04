José Manuel Piñero, director del Warm Up: "La música nacional goza de excelente salud, y más la murciana"

Ya en la pista de salida está la sexta edición del Warm Up, que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo en La Fica. El cartel incluye medio centenar de conciertos con un line-up de altura distribuido en cuatro escenarios por los que pasarán, entre otros, Arde Bogotá y Viva Suecia –el buen momento que vive la música murciana queda aquí bien reflejado– y nombres internacionales como The Blaze, Editors, Bomba Estéreo, el exguitarrista de los Smiths Johnny Marr, Black Lips y Sleaford Mods, así como un puñado de bandas españolas de renombre como La La Love You, Ginebras o Los Planetas, que celebrarán el trigésimo aniversario de Super 8 (1994).

Será una de las ediciones más especiales de la historia del festival, y así lo ha debido apreciar también el público, que ha propiciado el sold out en abonos y entradas de día con más de un mes de antelación al inicio del festival. Para consuelo de rezagados, están, un año más, las plazas de la ciudad, que se llenarán de música durante las mañanas del 4 y 5 de mayo con actividades gratuitas y para todos los públicos, así como un ciclo de cine en la Filmoteca.

La cosa es que hay ganas de Warm Up. La lluvia dio al traste con la quinta edición, pero la sexta va a ser una revancha. Su director, José Manuel Piñero, nos la presenta.

Esta edición viene marcada también por aniversarios. El trigésimo del Super 8 de Los Planetas, el décimo de Viva Suecia… ¿Lo planteasteis o vino así?

Algunas veces las casualidades se dan. Lo de Viva Suecia es una pasada. Han cogido el relevo por fin de las grandes bandas en su madurez. No van a hacer ningún concierto así en toda España, y por supuesto lo van a hacer en su tierra: lleno de sorpresas e invitados: va a ser único. Y Los Planetas... Muchas bandas, yo creo que sobre todo también en Murcia, son ahora lo que son, o empezaron a tocar –o, gente como, yo a hacer conciertos– por grupos como Los Planetas. Que lleguen al Warm Up con el treinta aniversario de Super 8 es como hacerlo diciendo a los que vienen por detrás: «A ver si vosotros también llegáis a celebrar las tres décadas de un disco como este». Estamos viendo que sí, que al final la música nacional goza de excelente salud, y más la murciana.

De hecho, otro grupo que tenéis –y casi no hay que ir fuera, porque echando mano de los que hay por aquí tenéis el tirón asegurado– es, además de Viva Suecia –que fue la primera confirmación–, Arde Bogotá.

Sí. De Arde Bogotá poco más se puede decir. Es la banda del momento. Además, los conciertos que dan en su tierra son más que especiales. Pero no estamos hablando ya de ‘la consagración’ o algo así, sino simplemente de un: «Aquí estamos». Va a ser otro de los grandes conciertos.

Lo cierto es que ves a Viva Suecia, que están totalmente consolidados, y a Arde Bogotá, y dices: «Pues sí, tenemos dos bandas murcianas que son punta de lanza de cualquier festival de España». Y sin desmerecer a nadie, ¿eh? Por la parte que nos toca, estamos encantados de tenerles.

Numerosas personas disfrutan del Warm Up del año pasado, cuando la lluvia dio tregua. / Juan Carlos Caval

De la quinta edición, pasada por agua, ¿qué balance harías? ¿Quedó algún fleco por resolver?

Los seguros sirven para algo. Hay que hacer las cosas muy bien. Algo así se te puede llevar por delante a todos los niveles. Funcionaron todos los protocolos, se pudo hacer un domingo que fue algo épico con la lluvia, y las bandas lo dieron todo y más. Lo único que hicimos fue ponernos a trabajar. Y ahora, ver el cartel, con todo vendido, pues… Te puedes imaginar: estamos muy contentos. Después de una experiencia así, lo que nos apetecía era que llegará ya y hacer el festival. Y ya queda muy poco.

¿Algún cambio en infraestructuras este año? Los cuatro escenarios se mantienen, aunque con distinto nombre.

Sí, hay nuevos patrocinadores. Pues seguimos con el mismo aforo: 26.000 personas, intentando que sea lo más cómodo posible. Hemos cerrado un acuerdo a largo plazo con una compañía europea, John Privy, que cualquiera que haya podido ir a festivales como el Mad Cool, el BBK o el Cala Mijas conocerá; todo el sistema de aseos, lavabo y demás es con ellos, con lo que damos un salto de calidad impresionante en ese aspecto. Y a nivel de usuario y técnico, siempre intentamos trabajar con las mejores empresas. Y con la producción, máxima calidad también. Igual no podemos traer a los Foo Fighters, pero sí podemos tener una producción de muy alta calidad que no tiene nada que envidiar a ningún festival.

Viva Suecia. / L.O.

¿Cuál es el reto que os habéis planteado desde la organización del Warm Up para esta sexta edición?

Que la experiencia de los asistentes sea la mejor posible. El cartel, además, ha quedado para todo tipo de públicos, y va a haber mucha gente que va a descubrir bandas muy chulas. Se lo van a pasar genial. El reto es que la gente se vaya con las mismas ganas con las que va a venir; que salgan del recinto el sábado por la noche y ya quieran volver el año que viene. Por eso queremos que salga todo perfecto. No será así, seguro, pero el equipo está mentalizado después de lo del año pasado; lo único en lo que está pensando es en que todo esté lo mejor posible, lo más adecuado, y que todo vaya como un reloj. Esperemos que sea así.

¿Y sobre el cartel?

Es lo más importante, claro. Y al público que ya es fijo no le puedes dar cualquier cosa... Quiero decir: no puede ser el típico festival de copia y pega. Y creo que no lo es. Al final, se ve que hay muchos toques distintivos en el Warm Up. Se nota que el equipo vive con la música, que se cuida, y yo creo que el público sabe reconocerlo. Además, es lo que te digo: el cartel toca muchos públicos, muchos estilos dentro de la música indie, la electrónica, el pop… Creo que ya se va marcando ese estilo más allá de nombres. Si no llegan a ser The Blaze, hubiese podido ser Moderat, Editors, Franz Ferdinand… Se va pensando en una idea general y se va construyendo según van pasando las cosas. Ojalá de la primera quiniela que hacemos saliesen todos los artistas, pero muchas veces se quedan bandas en el «casi, a ver si el año que viene». Porque nuestra idea siempre es intentar crecer e ir subiendo, sobre todo con artistas que nunca hayan venido a Murcia.

El Tomavistas, el FIB… Ahora mucha gente considera que se ha producido, en los últimos años, una estandarización de los festivales, de forma que se repiten las mismas bandas en casi todos. ¿Hay remedio para esto?

El remedio lo tiene que poner el público. Creo que hemos sido un país muy cerrado: los festivales de indie, los de rock, de rap, de trap, electrónica… Parte de nuestro trabajo también es intentar ir mostrándole a la gente otras cosas; o esa, al menos, es la filosofía de esta empresa. Hacer festivales puede ser muy sencillo con un copia-pega:«No me complico, llamo a a, b, y c», pero también puedes ‘complicarte’ y contribuir a que el público entienda que hay más cosas que lo que suena siempre por la radio.

Y creo que en el Warm Up eso lo estamos consiguiendo. Lo que es una gran noticia, porque nos estábamos convirtiendo, en el mundo de la música, en ‘la copia de Lori Meyers’, luego en ‘la copia de la copia de Lori Meyers’, en ‘la copia de la copia de Izal’… Estaba todo muy estandarizado, y eso se reflejaba en los festivales. Hay que vender tickets, está claro, pero al final esto se hace por la música también.

Los integrantes de Arde Bogotá: Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader. / JUAN PÉREZ-FAJARDO

Tú tienes ahí dos buenos ‘tironeros’, Arde Bogotá y Viva Suecia. ¿Algo que tenga Murcia que la haga única?

Murcia por sí misma: la ciudad, la gastronomía, cómo se vive en las calles, el aperitivo… Luego hay una cosa que yo siempre pongo de ejemplo: aquí se está recogiendo lo que se empezó a cultivar hace muchos, muchos años. Sin unos Second no habría unos Viva Suecia, y sin Viva Suecia no tendríamos a Arde Bogotá. Y luego hay que trabajar, a todos los niveles, en todas las artes escénicas, con el artista local, implicarle en la programación de los diferentes espacios y, ojo, a los diferentes espacios en nuestra programación. Porque aquí se ha intentado trabajar lo más mainstream, pero también se han mirado otras cosas, como, por ejemplo, lo de la Filmoteca, que lo hacemos encantados. Además, te lo ponen fácil porque ellos ya han acostumbrado al público murciano a que parte de su día a día y de su vida es la cultura. Eso es clave. Gracias a ello, la gente agradece mucho propuestas como esta, porque las saben valorar. Tú puedes anunciar una banda como The Blaze o Sleaford Mods y la gente dice: «Qué de puta madre que vengan a mi ciudad», porque saben lo que significa, pero también tienen en cuenta otras cosas. Y eso es por gente como tú, por iniciativas como el Big Up!… No todas las ciudades tienen estas cosas, ¿sabes? Por eso creo que Murcia es un ejemplo de ciudad de cultura, y eso repercute en el público y, también, en los artistas.

¿Qué previsiones tienes de cifras para esta sexta edición?

Lo dicho: unas 26.000 personas por día. Tenemos todo vendido. La gente está intentando comprar abonos desesperadamente: nos escriben y es de estas cosas que dices: «Qué lástima no tener un recinto más grande...», porque estamos viendo que se va a quedar mucha gente fuera. Pero nosotros no vamos a crecer en aforo, porque creemos que la gente tiene que estar cómoda, tiene que ser todo muy sostenible. Forzar nunca es bueno. ¿Hay gente que quiere ir al festival y no va a poder? Sí, pero hay otras 26.000 que sí, pues oye... Además, estamos muy contentos de la reacción de la gente cuando sacamos el primer avance de cartel: demostraron que confían en nosotros y se empezó a vender muy rápido, muy pronto; incluso ya con el sold out lanzamos a Johnny Marr, a Black Lips… La gente ya había comprado todo antes de terminar de anunciar todo el cartel. Nosotros vamos trabajando sin prisa pero sin pausa, lanzando cosas. El festival es en mayo, pero no ha dado casi tiempo a tener el cartel entero. La gente confiaba y tenía también muchas ganas después de lo del año pasado. Hay que pensar que se quedaron sin un día, y, por lo visto, lo quieren recuperar sí o sí.