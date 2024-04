Preguntas frecuentes sobre el Warm Up 2024

¡El Warm Up Festival, de la mano de Estrella de Levante, vuelve a la Región para celebrar su sexto aniversario! Los días 3 y 4 de mayo de 2024, la Fica, en Murcia, se transformará una vez más en el epicentro de la música, el arte y la diversión.

Desde su inicio, Warm Up ha sido un punto de encuentro para los amantes de la música, y este año no será la excepción.

¿Quieres ir? Si la respuesta es sí, aquí te dejamos toda la información sobre el festival y todo lo que necesitas saber.

Soy menor ¿puedo ir a WARM UP Estrella de Levante?

Sí , si tienes a partir de 12 años y tengas tu entrada. Si eres menor de 12 años, la entrada no está permitida.

, si tienes y tengas tu entrada. Si eres menor de 12 años, la entrada no está permitida. Los menores de 16 años deberán acceder al recinto acompañados de su progenitor o tutor legal y deberán además llevar debidamente cumplimentada la siguiente autorización.

Todos los asistentes tienen que pagar entrada. Todos los menores necesitarán tener el mismo tipo de abono que sus acompañantes para acceder a las mismas zonas del recinto (zona general o VIP)

Si eres menor de entre 12 y 17 años, podrás acceder al recinto del festival presentando el formulario de acceso a menores completo en la caseta señalizada como ‘Menores’ antes de acceder al cambio de pulsera.

Puedes descargar el formulario de menores pinchando aquí.

La entrada del festival no está a mi nombre, ¿puedo acceder?

Sí, según la normativa sanitaria vigente a día de hoy, no es necesario realizar ningún trámite ni registrar los nombres de los asistentes.

¿Qué pasa si pierdo mi entrada?

¡Más vale que no lo hagas! La organización del festival no se hace responsable en caso de pérdida o robo de la entrada. En caso de que pierdas tu entrada, debes dirigirte a la caseta de incidencias de la entrada, allí te ayudarán en la medida de lo posible, siempre y cuando tú seas el comprador/a de la entrada y presentes tu DNI.

¿Puedo entrar y salir del recinto?

Con el abono de dos días y la entrada de día VIP podrás entrar y salir del recinto cuando quieras.

podrás del recinto Con la entrada de día general, si sales del recinto ya no podrás volver a entrar.

A quién acudo si tengo un problema o me encuentro mal?

En el caso de que surja un problema grave no dudes en ponerte en contacto con cualquier miembro del personal de WARM UP Estrella de Levante, ellos se encargarán de ayudarte en lo que puedan o avisarán enseguida a quién corresponda. En caso pertinente, también recibirás ayuda por parte de los miembros de seguridad que estarán por todo el recinto.

Dentro del recinto de WARM UP Estrella de Levante hay un puesto de asistencia de la Cruz Roja, situado cerca de los accesos, donde poder dirigirte si necesitas asistencia médica. Si se trata de una urgencia, dirígete a cualquier miembro del staff de WARM UP Estrella de Levante y te indicarán dónde está.

¿Puedo compartir la pulsera con otra persona?

No, las pulseras son intransferibles. No puede ir una persona un día y otra persona otro de los días, porque la pulsera no se puede quitar ni romper. En caso de rotura de pulsera, no se dará otra. Y en caso de sospecha de haber sido manipulada, la organización se reserva el derecho de no permitir la entrada al recinto.

Acceso personas con movilidad reducida

Podrás acceder con un acompañante, ambos con abono o entrada de día para el festival.

Existen plataformas de visión privilegiada para personas con diversidad funcional, así como rampas de acceso y cabinas de aseo para personas con movilidad reducida en todos y cada uno de los escenarios y espacios que componen el recinto.

Recuerda traer tu entrada impresa contigo y, una vez en el recinto del festival, localiza el carril donde validarán tu entrada y te pondrán la pulsera de acceso.

¿Puedo llevar mi entrada en formato digital?

¡Por supuesto! Tendremos habilitados lectores para entradas formato Passbook. Sin embargo, aconsejamos llevar también la entrada impresa por si se produjera alguna incidencia, te quedes sin batería en el móvil o la pantalla esté rota y no se pueda leer la entrada. Más vale prevenir. Además, necesitarás tu DNI. Si tienes algún problema con tu entrada, dirígete a la caseta de incidencias de la tiquetera.

¿Con qué objetos no puedo acceder al recinto?

No se puede introducir ni comida ni bebida. Excepciones: Las personas con diabetes o celíacas podrán introducir su propia comida siempre y cuando demuestren su condición con certificado médico o carnet.

Tampoco se puede introducir hinchables (colchonetas, flotadores…), cascos, maletas, latas, vasos de vidrio, desodorante, latas de aire comprimido, palos selfie, cámaras réflex, cámaras de vídeo, pirotécnica, animales (excepto animales de acompañamiento o perros adiestrados identificativos), patines, monopatines, bastones (sí aquellas personas que puedan justificarlo por condiciones médicas). La crema solar está permitida en recipientes de plástico de máximo 100ml.

En general, no podrá introducirse, por seguridad, cualquier objeto que sea susceptible de causar daño.

He comprado la entrada pero no puedo ir, ¿la puedo devolver?

No, una vez adquirida la entrada no será cambiada ni devuelto su importe, excepto en caso de cancelación del evento.

¿Existen áreas de descanso en el recinto?

Sí, disponemos de zona de restauración y descanso en el recinto.

