El secano murciano exige con rabia medidas de socorro por la sequía

Agricultores y ganaderos del ‘secano rabioso’ se han manifestado a las puertas de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia para exigir medidas urgentes ante una situación extrema que están viviendo en las zonas de secano, que tiene gran representación en el Altiplano y el Noroeste de la Comunidad.

“No se puede apagar un incendio con un cubo de agua. La sequía nos echa de nuestras casas y por eso hemos venido a pedirle ayuda al Gobierno. El desierto avanza y no tenemos políticas contra la desertificación, por eso tenemos que tener una política adecuada”, aseguró José Miguel Marín, presidente de COAG-IR Murcia.

Por su parte, Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja en la Región, recordó la importancia del sector primario: “Si el campo no produce, la ciudad no come. Esto tiene que saberlo la sociedad y los políticos. No vamos a parar hasta que haya soluciones para los agricultores y ganaderos”.

También reaccionó al anuncio de Pedro Sánchez, que continúa al frente del Gobierno de España: “El presidente del Gobierno va a continuar. Tiene una buena oportunidad para reflexionar sobre los problemas del sector agrario español para que tengamos medidas. Y también Luis Planas, que es el Ministro del Reino de España, no de Marruecos, que está más en Marruecos que en España”.

Una de las manifestantes sostiene en sus brazo un pequeño cordero. / Juan Carlos Caval

Cinco generaciones ante el abismo

María Martínez es una ganadera de ovino y caprino de las pedanías altas de Caravaca de la Cruz que alzó la voz ante Delegación: “Estamos agonizando y aquello parece un desierto. Llevamos dos años de sequía y 9 meses sin poder salir a pastar, porque si las sacamos pierden energía para no poder comer nada”.

“En mi explotación tenemos dos pozos para darles agua al ganado y queremos una medida de auxilio poder regar el pasto. No queremos el agua que tenemos en los pozos para plantar lechugas, queremos una medida de riegos de socorro para sembrar pasto para mis ovejas como medida excepcional y de auxilio”.