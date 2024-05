La surrealista traducción de una caravaqueña a unos turistas durante los Caballos del Vino

La situación es la siguiente: un reportero, dos turistas entrevistados y una traductora simultánea con mucha facilidad para hacerse entender. Estas fueron las tres piezas claves que dieron lugar a la desternillante escena vivida en Caravaca de la Cruz durante las fiestas de los Caballos del Vino.

El reportero es Gil López, presentador y director del programa de Telecaravaca ‘Las tertulias festeras’. Se encontraba el 2 de mayo en las calles de la localidad preguntando a turistas y vecinos cómo estaban viviendo el día más icónico de las fiestas, declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Entre las personas que fueron preguntadas se encontraban dos turistas extranjeros: una mujer inglesa y un hombre sueco. La pareja apenas hablaba español y ninguno de ellos se podía hacer entender con López hasta que llegó la protagonista del vídeo.

Se colocó a la izquierda de ellos y a la derecha del presentador del programa, que insistió en querer conocer cómo estaban pasando estos días en Caravaca, y comenzó a traducir las preguntas del curioso reportero con gesto serio y responsable, reivindicando entre cuestión y cuestión la importancia del evento.

Lo que ocurrió es que su inglés no era lo bastante académico y tuvo que improvisar entre el español, el propio inglés y otro idioma completamente inventado: "Yes very well, what's your name?, You're welcome" y un montón de "Yes".

No obstante, a pesar del batiburrillo bilingüe vivido en la ciudad de la comarca del Noroeste, el presentador quedó tranquilo al conocer, por medio de esta vecina, que los "ingleses" se lo estaban pasando "yes very well".